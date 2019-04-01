Çukurova'da CHP Kazandı

ÇUKUROVA'da 14 bin 449 sandıkta 4 milyon 496 bin 57 seçmenin sandığa gittiği Adana, Mersin ve Hatay'ı resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li adaylar kazandı.

ÇUKUROVA'da 14 bin 449 sandıkta 4 milyon 496 bin 57 seçmenin sandığa gittiği Adana, Mersin ve Hatay'ı resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li adaylar kazandı. Adana, MHP'den CHP'ye geçerken, Mersin'de ise büyükşehir belediyesi bir dönem sonra tekrar CHP'li oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de ise MHP'li aday üçüncü kez başkan seçildi. Niğde'de ise geçen seçim olduğu gibi AK Parti adayı başkan seçildi.



ADANA CHP'YE GEÇTİ



2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'nin kalesi haline gelen Adana'da, bu seçimde MHP büyükşehir belediyesini kaybetse de ilçelerdeki mevcut durumunu korudu. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçim sahasına çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ile yarışan CHP'li Zeydan Karalar, büyükşehir belediye başkanı oldu. MHP, Adana'nın ilçeleri Sarıçam, Feke, Karaisalı, Pozantı, Saimbeyli, Yumurtalık ve Kozan'da ise başkanlık koltuğunu bırakmadı, Karataş'ı da CHP'nin elinden aldı. İmamoğlu ise MHP'den CHP'ye geçti. CHP, bir önceki seçimde olduğu gibi, Çukurova'da fark atarken, Seyhan'da yine kazandı. Karataş'ı kaybeden CHP, AK Parti yönetimindeki Ceyhan'da ise seçimi önde tamamladı. AK Parti ise Aladağ, Tufanbeyli ve Yüreğir'de başkanlık koltuğunu korudu, Ceyhan'ı kaybetti. Zeydan Karalar'ın bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Seyhan'da, CHP'li Akif Kemal Akay, başkan seçildi.



Ceyhan'da AK Parti'den belediye başkanı seçilen Alemdar Öztürk'ün, 15 Haziran 2017'de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, AK Parti Ceyhan İlçe Kurucu Başkanı, Belediye Meclisi Üyesi Ali Alper Boydak, başkan seçilmişti. Boydak ile yarışan CHP adayı Kadir Aydar, Ceyhan'a başkan seçildi. İmamoğlu'nda ise 30 yıl sonra başkanlık koltuğu Kasım Karaköse'nin ipi göğüslemesiyle CHP'ye geçti.



MERSİN'DE TEKRAR CHP



Mersin'de büyükşehir belediye başkanlığını CHP'li Vahap Seçer elde ederken; MHP 8, CHP 3, AK Parti 2 ilçe belediyesini kazandı. Büyükşehir belediyesi bir dönem sonra yeniden CHP'ye geçerken, 3 ilçenin başkanlık koltuğu farklı siyasi partilere devredildi.



Seçim atmosferinin en yoğun yaşandığı illerin başında gelen Mersin'de, 2014 yerel seçimleri ile CHP'li Macit Özcan'ın yerine seçilen Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa ettikten sonra İYİ Parti'ye geçti ve 31 Mart yarışlarına Meral Akşener safında katıldı. Ancak Kocamaz, adaylık dosyasının YSK'ya geç verilmesi üzerine seçime girme şansını yitirdi. Bu kez Demokrat Parti (DP) adayı olarak listeye girmeye çalışan Kocamaz'ın bu girişimi de olumsuzlukla sonuçlandı. Geçmiş hükümetlerde bakanlık ve milletvekilliği yapan Ayfer Yılmaz'ın DP'den Kocamaz'ın yerine aday gösterildiği kentte Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna ile yine geçmiş hükümetlerde milletvekilliği görevinde bulunan CHP'li Vahap Seçer başkanlık yarışına girdi.



Kent genelindeki 1 milyon 282 bin 874 seçmenin 1 milyon 94 bin 218'i dün sandık başına gidip tercihini yaptı. İl Seçim Kurulunca askıya çıkarılan ve henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'li Vahap Seçer 476 bin 941 oy alarak büyükşehir belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Hamit Tuna ise 433 bin 570 oy alarak ikinci sırada kaldı. 2014 yılında CHP'den MHP'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediyesini, bir dönem sonra yeniden CHP kazandı.



İlçelerde ise MHP 8, CHP 3, AK Parti 2 belediye başkanlığı elde etti.



Mersin'in en önemli ilçelerinden olan Tarsus'ta MHP'li Şevket Can, koltuğunu CHP'li Haluk Bozdoğan'a kaptırdı. MHP'den istifa edip İYİ Parti'nin adayı olan Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe de kaybetti. MHP'nin adayı Hidayet Kılıç bu ilçede başkan seçildi. Kentin diğer önemli ilçesi olan Silifke'de ise başkanlık koltuğu CHP'den MHP'ye geçti. CHP'li Mustafa Turgut'u geçen MHP'li Mücahit Aktan'ın başkan seçildi.



Diğer ilçelerde Bozyazı'da MHP'li Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla'da MHP'li İsmail Tepebağlı, Erdemli'de MHP'li Mükerrem Tollu, Gülnar'da MHP'li Alpaslan Ünüvar, Mut'ta MHP'li Volkan Şeker, Toroslar'da MHP'li Atsız Afşın Yılmaz, Mezitli'de CHP'li Neşet Tarhan, Yenişehir'de CHP'li Abdullah Özyiğit, Akdeniz'de AK Parti'li Mustafa Muhammet Gültak ve Aydıncık'ta AK Parti'li Ferat Aktan başkan seçildi.



HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ İKİNCİ KEZ KAZANDI



2014 yerel seçimlerinde; AK Parti'nin Antakya Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Lütfü Savaş, partisinden istifa edip, CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Bu kez Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere giren CHP'li Lütfü Savaş, ikinci kez büyükşehir belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li İbrahim Güler ise ikinci oldu.



İskenderun'da ise Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in yerine AK Parti'nin aday gösterdiği Mehmet Fatih Tosyalı kazandı.



AK Parti'nin merkez Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'nin yerine aday gösterdiği İzzettin Yılmaz başkanlık koltuğuna otururken, Dörtyol'da eski başkan Yaşar Toksoy'un yerine yine MHP'li Fadıl Keskin, Hassa'da Abdurrahman Demirel'in yerine AK Parti'li Mehmet Karataş, Reyhanlı'da Başkan Hüseyin Şanverdi'nin AK Parti milletvekili olmasının ardından yerine getirilen Başkan Mehmet Çüter'in yerine AK Parti'li Mehmet Hacıoğlu, Yayladağı'nda Başkan Mehmet Kalkan'ın yerine AK Parti'li Mustafa Sayın başkan seçildi.



Paydaş'ta AK Parti'li Bekir Altan, Altınözü'nde AK Parti'li Rifat Sarı, Kırıkhan'da AK Parti'li Ayhan Yavuz koltuklarını koruyarak ikinci kez başkanlık seçiminden zaferle ayrıldı. 2014 seçimlerinde AK Parti adaylarının başkan olduğu Belen'de Cumhur İttifakı adayı MHP'li İbrahim Gül, Kumlu'da MHP'li Mehmet Deli başkan oldu.



CHP İLÇE SAYISINI 4'E ÇIKARDI



2014 seçimlerinde 3 ilçede zafere ulaşan CHP dün gerçekleştirilen seçimlerde Erzin'i de kazanarak ilçe sayısını 4'e çıkardı. Merkez Defne ilçesinde Başkan İbrahim Yaman'ın yerine İbrahim Güzel, Samandağ'da Mithat Nehir'in yerine CHP eski Milletvekili Refik Eryılmaz, Arsuz'da Nazım Çulha'nın yerine Asaf Güven ilk kez başkanlık koltuğuna oturdu.



Erzin'de CHP'li Ökkeş Elmasoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hüseyin Gökçe'yi geride bırakarak AK Parti'li Kasım Şimşek'in yerine başkan seçildi.



Hatay'da CHP'nin Arsuz Belediye Başkan adayı Asaf Güven en yüksek oy oranına ulaştı.



OSMANİYE'DE KARA ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de, resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Kadir Kara üçüncü kez kazandı. Kara, en yakın rakibi İYİ Parti'li Davut Çuhadar'ı geride bıraktı. 2009 yılında yüzde 49,1, 2014 yılında ise yüzde 47,34 oy oranıyla belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Kadir Kara, 31 Mart seçimlerinde de üçüncü kez belediye başkanlığına seçildi.



Osmaniye'nin en önemli ilçelerinden olan Kadirli'de ise yine MHP'li Ömer Tarhan, üçüncü kez başkan seçildi. Tarhan, ilçe tarihinde ilk kez üç kez üst üste belediye başkanlığı kazanan isim oldu.



Bahçe'de AK Parti'li İbrahim Baz, Düziçi'nde CHP'li Alper Öner, Hasanbeyli'de Saadet Partisi adayı Selahattin Denizoğlu, Sumbas'ta AK Parti'li Zeki Demiroğlu, Toprakkale'de AK Parti'li Mehmet Daşöz, Cevdetiye'de İYİ Partili Mehmet Özer kazanırken, beldelerde ise Tüysüz'de MHP'li Veli Fidan, Atalan'da MHP'li Süleyman Yıldırım, Böcekli'de AK Parti'li İbrahim Rüştü Donbaloğlu, Ellek'te AK Parti'li Abbas Yeşildemir, Mehmetli'de AK Parti'li Mehmet Fatih Seyitoğlu ve Yarbaşı'nda CHP'li Mustafa Kaynar başkanlığa seçildi.



NİĞDE'DE AK PARTİ İL BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KORUDU



İttifak yapılmayan Niğde'de 2009 ve 2014 seçimlerinde Niğde Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'li Faruk Akdoğan 18 Ekim 2017'de istifa etmiş, yerine AK Parti meclis üyesi Rıfat Özkan başkan seçilmişti. Özkan, yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmedi. AK Parti'nin adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre, Niğde Belediye Başkanı seçildi. Bu durumda AK Parti, il belediye başkanlığını korudu.



Niğde'nin Bor ilçesinde ise AK Parti'li Serkan Baran yeni Bor Belediye Başkanı oldu. İki dönemdir AK Parti'li Sıtkı Erat'ın başkanlığında olan Bor ilçesinde bu seçimlerde AK Parti, Serkan Baran ile üçüncü dönemini kazandı.



Ulukışla ilçesinde AK Parti'li mevcut Başkan Ali Uğurlu tekrar seçimleri kazandı. Ulukışla'da AK Parti üst üste ikinci seçimini kazandı.



Altunhisar ilçesini ise resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Vedat Kirazcı kazandı. Üç dönemdir AK Parti'de bulunan Altunhisar Belediye Başkanlığı, MHP'ye geçmiş oldu. Çiftlik ilçesinde AK Parti'li mevcut başkan Serkan Güzel ikinci kez başkan seçildi.



Çamardı ilçesinde ise AK Parti'li mevcut Başkan Yavuz Soylu kazandı. AK Parti, Soylu ile üst üste üçüncü dönem kazanmış oldu.



- Adana

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız

Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi

Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi

İmamoğlu "Onaylamıyorum" Demişti, Başakşehir'e Ne Olacak?