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Çukurova'da çocuklar sahaya indi

1 saat önce

Çukurova Belediyesi'nce açılan Yaz Futbol Okulları başladı.

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Çukurova Belediyesi'nce açılan Yaz Futbol Okulları başladı.

2 binin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığı okulların açılışına, öğrencilerin yanı sıra yüzlerce veli de katıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, startını verdiği futbol okullarının açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin de spordan geldiğini belirterek, sporla uğraşan çocukların karnelerinin de iyi olduğunu, spor yapan çocuğun hayatın her alanında başarıyı yakalayacağını söyledi.

Tüm yerel yöneticilerin amatör spor kulüplerine sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Çetin, "Amatör spor kulüplerinin değerinin farkındayım, sporun gençlerimize katacaklarının bilincindeyim. Çocuklarını spora yönlendiren velileri de kutluyorum. Sporla uğraşan çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak duracaklardır. Aynı zamanda, zeki, çevik ve ahlaklı olacaklardır" dedi.

Gençleri, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Çetin, yaz futbol okullarıyla gençlerin 4 ayrı tesiste spor yapmasını sağladıklarını anlattı. Çukurova'ya yeni spor tesisleri kazandırmaya devam edeceklerini belirten Çetin, "Çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Hem derslerinize çalışacak, hem de futbola devam edeceksiniz. Gelecek gençlerimizde. Biz sizlere güveniyoruz. Atatürk'ün izinden gideceğinize, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacağınıza inanıyorum" dedi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan da konuşmasında, gençlerin spor yapmasının önemine değinerek, amatör spor kulüplerine verdiği destek için Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile yaz futbol okullarının açılışı gerçekleştirildi. Çocuklarla sohbet eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, genç sporcularla penaltı akışı yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
Soner Çetin, Futbol, Çukurova, Spor
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