Çukurova'da ejder meyvesi ekim alanı artıyor

Ejder meyvesi ekim alanı son 3 yılda 15 kat arttı

Kilogramı 40 lira olan ejder meyvesine talep yüksek

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Çiftçimiz çok para kazanacak"

ADANA - Son yıllarda popüler olmaya başlayan ejder meyvesi olarak bilinen 'Pitahaya'nın üretim alanı Çukurova'da giderek artıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son 3 yılda ekim alanının 15 kat arttığını söyledi.

İklimle birlikte yağış rejiminin de değişmesiyle Adana'da serada üretilen tropikal meyvelere talep her geçen gün artıyor. Çukurova'da son dönemlerde alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanan ejder meyvesi, 2015 yılında ilk olarak merkez Seyhan ilçesinde bin 200 metrekare serada ekildi.

Mersin ve Antalya'da yaygınlaşan ejder meyvesi, Adana'da yaygınlaşmaya başladı. Kilogramı 40 liradan alıcı bulan meyvenin ekim alanı da son 3 yılda 15 kat arttı. Şuanda kentte 50 dönüm alanda ekilen meyve, ekonomiye katkı sağlıyor.

"Çiftçimiz çok para kazanacak"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kentte muz ve avakadonun ardından ejder meyvesinin ekildiğini belirterek, "Geçen sene Mayıs ayında ekilen ejder meyvesinden 1 ay sonra meyve alacağız ve 5 ay hasat devam edecek. Meyvenin kilogramı 40 lira. Ancak şuanda meyve yok. Dönüme 3 bin lira gibi bir masrafı var. Buradan çiftçimiz çok para kazanacak" dedi.

"Ejder meyvesi Adana'ya adapte oldu"

Ejder meyvesinin Adana'ya adapte olduğunu vurgulayan Doğan, "En çok Mersin ve Antalya'da var ama Adana'da da seralar kurulmaya başladı. Çokta masrafı olmadığı ve yurt dışına gönderildiği için çiftçilerimiz bu ürünü ekiyor. Genelde iç piyasada tatlı, dondurma, ilaç yapımı ve birçok sektörde kullanılıyor. Bunun çeşitli renkleri var. 250 gramın üzerinde olanlar daha çok tercih ediliyor. Şuanda zincir marketlerde tanesi 40 lira. Geçen sene hasatta kilogramı 40 liraydı. Çok pahalı ama vitamin değeri çok yüksek olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mehmet Akın Doğan, son 3 yılda ekim alanının 15 kat artarak 50 dönüme çıktığını söyledi.

"Herkese tavsiye ederim"

Çiftçi Ömer Köle ise ejder meyvesini bütün çiftçilere önerdiklerini belirterek, "5-6 yer gezdik, araştırdık ve ekime karar verdik. Ziraat Bankası'ndan kredi aldık ve Adana'da ilk sıralı ekimi yaptık. Geçen yıl 13 Mayıs'ta ektik ve 40 gün sonra da meyvesini almaya başlayacağız. Biraz zahmetli ama hoşumuza gitti. Bu bir aile tarımı. Çok güzel bir şey ve yorgunluğunu alıyor. Herkese de tavsiye ederim" diye konuştu.