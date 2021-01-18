Çukurova'da erkenci karpuz fideleri toprakla buluştu - Son Dakika

Çukurova'da erkenci karpuz fideleri toprakla buluştu

18.01.2021 11:11

Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Çukurova yöresinde, turfanda yetiştirilen erkenci karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Çukurova yöresinde, turfanda yetiştirilen erkenci karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

Akdeniz ile Akyatan Lagünü arasında kalan kumluk alanda yetiştirilen Türkiye'nin erkenci karpuzları için Çukurovalı çiftçilerin yoğun mesaisi başladı.

Ekim alanını hazırlayan karpuz üreticileri, binbir emekle fideleri toprakla buluşturarak, soğuktan korumak için üstlerini naylonla kapattı.

Mayıs ayında hasada başlamayı planlayan çiftçiler, nisan ayında İran'dan getirilen karpuzun ithalatının engellenerek, yerli üreticinin desteklenmesini bekliyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, Adana'da erkenci sera altı karpuzların fidelerinin toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Çiftçilerin, Yumurtalık ve Karataş sahilinde fide ekimlerine başladığını ifade eden Doğru, zahmetli ve zor bir iş olan karpuz yetiştiriciliğinin, istihdam da yarattığını belirtti.

"Adana karpuzu marka olarak tescil edildi"

Adana karpuzunun bir marka olduğunu aktaran Doğru, "Yüreğir Ziraat Odası tarafından başvurumuz yapılmıştı. Kendilerini de tebrik ediyorum. Adana karpuzunu marka olarak herkes biliyordu ama resmen tescil edilmiş oldu. Adana'nın karpuzu hem erkencilik açısından hem tat ve koku açısından tüm Türkiye'de tercih edilen bir üründür. Bilhassa Tuzla bölgesinde kumda yetişen karpuzlar büyükşehirlerde oldukça rağbet görmektedir." dedi.

Geçen yıl 123 bin dekar alanda ekim yapıldığını anımsatan Doğru, şöyle devam etti:

"Bu yıl 120 bin dekar civarında ekim bekliyoruz. Hava şartları iyi giderse, mayıs ayının ilk haftasından itibaren 1 milyon tona yakın karpuzun Adana'da üretilip tüm Türkiye'ye dağıtılacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'de 4,5 milyon ton karpuz üretiliyor. Dünyada en fazla karpuz üreten ülke Çin. Çin'den sonra da Türkiye geliyor. Türkiye'de üretilen karpuzun da yaklaşık yüzde 25'i Adana'da üretilmekte. Türkiye'nin ilk karpuzu Adana'dan tüm illere gönderiliyor."

Doğru, geçen yıl ilk çıkan karpuzun tarlada 2-2,5 lira arasında satıldığını, daha sonra üretim arttıkça fiyatın geriye doğru çekildiğini ve 1 liranın altına düştüğünü hatırlattı.

Mayıs ayında çıkacak ilk yerli karpuzun rakibinin olmaması gerektiğini vurgulayan Doğru, "Nisandan itibaren özellikle İran'dan gelen karpuzların ithalatına müsaade edilmemesini, karpuz üreticilerimiz her yıl dile getiriyor. Üretici açısından ocak, şubat ve mart ayında piyasada karpuz olması problem değil. Çünkü Türkiye'de üretilen karpuz yok. Ama nisan ayında ithal karpuzun önü kesilirse yerli üretimi korumuş oluruz." diye konuştu.

"Ektiğimiz karpuza çocuğumuz gibi bakıyoruz"

Çiftçi Gürcan Karakuş da 300 dönüm alana karpuz ekimi yaptığını aktardı.

Karpuz üretiminin çok zahmetli olduğunu belirten Karakuş, şunları kaydetti:

"Evde çocuğa bakmaktan daha zor. Masraflarımız çok fazla. Bugün ektik, yarın fırtınası ve soğuğu var. Ektiğimiz karpuza çocuğumuz gibi bakıyoruz, çünkü masrafı çok fazla. Ekim alanını hazırladıktan sonra fide zamanını bekliyoruz. Fide zamanı tarihi geldiğinde ekime başlıyoruz. Ekimimizi yapıyoruz, naylonumuzu çekiyoruz. Ürünün soğuktan etkilenmemesi için çift kat naylon çekiyoruz."

Karakuş, tadı ve kalitesiyle adından söz ettiren Adana karpuzuna talebin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Çukurova'da erkenci karpuz fideleri toprakla buluştu
Çukurova'da erkenci karpuz fideleri toprakla buluştu
Çukurova'da erkenci karpuz fideleri toprakla buluştu
Çukurova'da erkenci karpuz fideleri toprakla buluştu

Çukurova, Türkiye, Adana, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da erkenci karpuz fideleri toprakla buluştu - Son Dakika Ekonomi


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