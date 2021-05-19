Çukurova'da İstiklal Marşı okuma etkinliği - Son Dakika

ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Adana Osmaniye ve Niğde 'de saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 102'nci yıl dönümü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de de salgın tedbirleri kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adana ve Osmaniye'de stadyumlarda sporcuların katılımıyla İstiklal Marşı okuma etkinliği gerçekleştirilirken, Hatay, Mersin ve Niğde'de ise vatandaşlar evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı okudu.

- Adana