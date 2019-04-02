Son Dakika Haberleri: Çukurova'da Karpuz Örtü Altından Çıktı

Çukurova'da Karpuz Örtü Altından Çıktı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin en erkenci karpuzunun üretildiği Adana'nın sahil kesimlerinde karpuz örtüleri açılmaya başlandı.

Çukurova'da Karpuz Örtü Altından Çıktı, System.String[]
TÜRKİYE'nin en erkenci karpuzunun üretildiği Adana'nın sahil kesimlerinde karpuz örtüleri açılmaya başlandı. Dönüm başına ortalama 8, 10 ton karpuz üretilen bölgede önümüzdeki ay hasat başlayacak.

Çukurova'da bir kısmı örtü altında toplam 120 bin dekar alanda yetiştirilen karpuz, çiçek açtıktan sonra meyveye dönüşmeye başladı. Örtü altında yetiştirilen ürünlerin örtüsü açıldı, dolu yağışından korumak için üzerlerine file serildi.  Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, Türkiye'nin en erkenci karpuzunun Adana'nın Karataş ilçesindeki sahil kesimlerinde yetiştiğini ve ülkenin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sinin bu bölgeden karşılandığını kaydetti. Yağışların fazla olması nedeniyle verimin iyi olmasını beklediklerini vurgulayan Yeşilyaprak, "Karataş karpuzu kumda yetiştiği için gerçekten çok lezzetli. Örtüler açıldı, mayıs ayında da hasat yapmayı planlıyoruz. Geçen yıl dönüm başına 8-10 ton ürün aldık. Bu yıl da bereketli bir hasat bekliyoruz" dedi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:12 Kaynak: DHA

Türkiye, Adana, Çukurova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Açıklama: Türkiye'ye F-35 Parçalarının Teslimatını Askıya Aldık Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Dizi Oyuncusu Meral Kaplan'ın Eşine 5 Gün Zorlama Hapsi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:28:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurova'da Karpuz Örtü Altından Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]