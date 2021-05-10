Çukurova'da mevsimlik tarım işçileri ramazanda mesaide - Son Dakika

Adana'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, ramazanda ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Çadırlarda kalan işçiler, sahurlarını yaptıktan sonra günün ilk ışıklarında tarlaların yolunu tutuyor. Patates toplayarak geçimlerini sağlayan işçiler, günlük 12 saat çalışıyor.

Çocukluğundan beri çiftçilik yapan Kutbettin Aktürk, AA muhabirine, mesleğini sevdiğini söyledi.

Kış aylarında ektikleri patateslerin hasadını yapmaya başladıklarını aktaran Aktürk, ürünlerini İstanbul başta olmak üzere birçok şehre gönderdiklerini kaydetti.

Aktürk, ramazanda sıcak havada çalışmanın çok zor olduğunu belirterek, "Sahurumuzu yapıyoruz, namazımı kılıyoruz ve tarlaya geliyoruz. Haliyle zorlanıyoruz tabi akşama kadar tarladayız. Zor, yorucu bir iş yapıyoruz. İnanın bazen halsiz düşüyoruz, orucumuzu bozmuyoruz, çalışmak zorundayız." diye konuştu.

İşçilerin sorumlusu İsa Özden de sahur yaptıktan sonra ekmek paraları için tarlaların yolunu tuttuklarını anlattı.

Tarlada kimi işçinin patatesleri söktüğünü, kimisinin de çuvallara doldurduğunu aktaran Özden, "Ramazan dolayısıyla eve gittiğimizde bitkin bir şekilde oluyoruz. Özellikle susuzluk insanı yoruyor, iftarda ilk olarak suyu arıyoruz. İftarımı yaptıktan sonra rahatlıyorum. İlk önce sabretmek gerekir, sabretmezsen oruçta tutamazsın işçi de çalıştıramazsın, biz işimizi sabırla yapıyoruz. Evde oruç tuttuğum zaman vakit geçmiyor tarlaya gelince daha keyifli oluyor." ifadesini kullandı.

İşçilerden Ahmet Demirdirek, hem oruç tutup hem de sıcakta çalışmanın zor olduğunu söyledi.

En çok susuzluğun kendilerini zorladığını aktaran Demirdirek, "Allah yardım ediyor, Allah yardım etmese ben bu adımı atamam. Çalışmak zorundayım, 57 yaşındayım, 12 nüfusa bakıyorum. Evlenmek isteyen çocuklarım var, yani çalışmaya mecburum." dedi.