Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da mısır hasadına başlandı.

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, ilçedeki ilk hasadın gerçekleştirildiği tarlada, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Üreticilerden hasat öncesi mutlaka rutubet kontrolünü yapmasını isteyen Çevikalp, erken hasattan da kaçınılması önerisinde bulundu.

Çevikalp, hasat sonrasında ise anız yakma alışkanlığından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Anız yakmak hem toprağa hem doğaya büyük zararlar vermektedir. Ayrıca günümüzde haberlerini üzüntüyle takip ettiğimiz orman yangınlarının tetikleyicisi de olabilmektedir. Lütfen anız yakmaktan vazgeçelim." ifadesini kullandı.

Üretici Yunus Erkmen de hasadına başladıkları mısırdan dekara 1400-1700 kilogram ürün aldıklarını söyledi.

Ürünün veriminden memnun olduklarını dile getiren Erkmen, bir an önce fiyatların açıklanmasını beklediklerini aktardı.