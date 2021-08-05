Üye Girişi
Çukurova'da mısır hasadına başlandı - Son Dakika

Çukurova'da mısır hasadına başlandı

05.08.2021 11:38
Çukurova'da mısır hasadına başlandı, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da mısır hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da mısır hasadına başlandı.

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, ilçedeki ilk hasadın gerçekleştirildiği tarlada, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Üreticilerden hasat öncesi mutlaka rutubet kontrolünü yapmasını isteyen Çevikalp, erken hasattan da kaçınılması önerisinde bulundu.

Çevikalp, hasat sonrasında ise anız yakma alışkanlığından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Anız yakmak hem toprağa hem doğaya büyük zararlar vermektedir. Ayrıca günümüzde haberlerini üzüntüyle takip ettiğimiz orman yangınlarının tetikleyicisi de olabilmektedir. Lütfen anız yakmaktan vazgeçelim." ifadesini kullandı.

Üretici Yunus Erkmen de hasadına başladıkları mısırdan dekara 1400-1700 kilogram ürün aldıklarını söyledi.

Ürünün veriminden memnun olduklarını dile getiren Erkmen, bir an önce fiyatların açıklanmasını beklediklerini aktardı.

Çukurova, Türkiye, Kozan, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da mısır hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü 11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor 11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu 11:22 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü 11:02 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir 10:52 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim 10:23 Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti 10:19 Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor
11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı
11:21 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
11:10 Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor
11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
10:42 Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı
Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu         
11:42
Mısırda hasat zamanı geldi! Mısırda hasat zamanı geldi! "Sarı altın" üreticileri bu yılki verimden memnun         
11:33
Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı         
11:25
Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu         
11:05
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:03
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı         
10:30
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum         
10:02
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu 26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu         
09:37
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 11:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova'da mısır hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement