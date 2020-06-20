Çukurova'da muz üretim alanları genişliyor - Son Dakika

Çukurova'da muz üretim alanları genişliyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, muz üretim alanları son 2 yılda yüzde 400 genişledi.

Çukurova'da muz üretim alanları genişliyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, muz üretim alanları son 2 yılda yüzde 400 genişledi.

Mersin ve Antalya'dan sonra en fazla muz üretilen il olma özelliğini taşıyan Adana'da, üreticilerin yeni gözdesi muzun yetiştirildiği sera sayısı günden güne artıyor.

Adanalı çiftçiler muz üretimine yönelirken, iç pazarın muz ihtiyacını ithalata gerek kalmadan karşılayabilmeyi hedefliyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin muz ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılamak zorunda kaldığını savundu.

Son yıllarda ise özellikle Akdeniz'e kıyısı bulunan illerde muz üretiminin oldukça arttığını ve ülke ihtiyacının büyük bölümünün yerli üretimle karşılanmaya başlandığını dile getiren Doğru, "Bundan 2 yıl önce Türkiye'nin toplam muz üretimi 450 bin tonken, verilen destekler ve sübvanse kredilerle muz serası yatırımına yönelen üreticiler sayesinde 2019 yılında üretim 650 bin tona yükselmiştir. 2020'de ise yeni yapılan seraların kullanılmaya başlanmasıyla 870 bin tonun üzerinde muz rekoltesi bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de muz tüketiminin kişi başı ortalama 7,5-8 kilogram olduğunu, toplam tüketimin ise 800-850 bin ton olarak gerçekleştiğini aktaran Doğru, "Eskiden bu tüketimin yarıdan fazlasını ithalat yoluyla karşılarken 2021 yılında yeni seralarla birlikte muz tüketiminin tamamını yerli üretimle karşılayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Adana'da üretim alanı 2 yılda yüzde 400 arttı

Adana'nın son iki yıl içinde muz üretiminde büyük adımlar attığını vurgulayan Doğru, karpuz ve narenciye ile anılan kentin muz üretiminde de söz sahibi illerden birisi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

Doğru, 2018 yılında 330 dekar alanla başlayan muz üretiminin iki yıl içinde inanılmaz bir ivmeyle arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"2019 yılında bu rakam 729 dekara, 2020 yılının ilk 6 ayında ise 1700 dekara çıktı. Yani sadece 2 yıl içinde muz üretim alanımız yüzde 400 artış gösterdi. Bu yıl için 20 bin ton üretim beklemekteyiz. Bu rakamın birkaç yıl içinde 100 bin tonu rahatlıkla geçeceğini söyleyebilirim. Adana, karpuzu ve narenciyesiyle anılan bir kent. Devletimizin de desteğiyle Adana'yı yerli muz üretiminde marka ve lider bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bunun için muz ithalatında alınan yüzde 145'lik gümrük vergisinin dolar cinsinden sabitlenmesini istiyoruz. Bu sayede yurt dışıyla daha kolay rekabet edebilir hale geliriz."

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir ise Adana'nın muz üretiminde önemli bir merkez haline geleceğine inandığını belirtti.

Adana'da üreticilerin muza yoğun ilgisinin olduğunu aktaran İncefikir, "Bu ilginin daha da artan bir ivmeyle yükseleceğine inanıyorum. Her gün yeni bir muz serası ile karşılaşıyoruz. Kilogramı en az 5-5,5 liradan satılan ve neredeyse 4 mevsim tüketilebilen muz, Adana için müthiş bir alternatif ürün. Sera ürünü olduğu için de doğal felaketlerden etkilenme şansı düşük. Bu nedenle bölgedeki üretici, narenciye ve karpuz yerine muza dönmeye başladı." ifadesini kullandı.

Çukurova, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da muz üretim alanları genişliyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak         
17:12
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı         
17:08
Bakan Akar, Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi         
17:02
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı         
16:54
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak         
16:45
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu         
16:32
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım         
16:24
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı         
16:14
Emniyet bekçilerle ilgili Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:12
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı         
16:11
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı         
15:57
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı         
15:54
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi         
15:38
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı         
15:37
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı         
15:20
Dini nikahlı eşini öldürdü, Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi         
15:10
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor         
15:08
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi         
15:02
80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun 80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun         
14:58
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım         
14:55
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak         
14:51
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim         
14:41
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi         
14:36
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor         
14:22
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü         
14:15
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı         
13:37
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı         
13:30
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı         
13:00
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım         
12:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 17:23:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova'da muz üretim alanları genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei