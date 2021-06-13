Çukurova'da sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi - Son Dakika

EREN BOZKURT/MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Çukurova'yı adeta sarıya boyayan ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarınca doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Çukurova'da, halk arasında "günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği, mayıs-haziran aylarında yapraklarını açmasıyla sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgi topluyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçeği tarlaları, çok sayıda fotoğrafçı tarafından açık hava stüdyosu olarak kullanıyor.

Fotoğrafseverler, "sarı gelinliği" andıran ayçiçeği tarlalarında en iyi kareyi çekebilmek için bolca vakit geçiriyor.

Bazı çiftler de düğün öncesi veya hamilelik fotoğraf çekimini, ayçiçeği tarlalarında yaptırıyor.

Ayçiçeği tarlaları, çevredeki yollardan geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Vatandaşlardan kimisi "günebakanlar" arasında geziyor kimisi de özçekim yapıyor.

"Arka planda gerçekten güzel bir görüntü oluyor"

Fotoğrafçı Yonca Yel, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarında çeşitli çekimler yaptıklarını söyledi.

Bölgenin doğal bir stüdyo haline geldiğini aktaran Yel, "Ayçiçeği tarlaları genellikle çiftlerin ve aile çekimlerinin yapıldığı doğal bir stüdyo haline geldi. İnsanlar güzel görüntü gördükçe önünde fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında biraz da biz yönlendiriyoruz. Daha çok çiftlerin beğenebileceği yerleri tercih ediyoruz. Arka planda gerçekten güzel bir görüntü oluyor." diye konuştu.

Ayçiçekleri arasında fotoğraf çektirenlerden Melda Özaltun da bu mevsimde kentin çok güzel hale geldiğini belirterek, "Bu mevsimde Adana çok güzel oluyor. Ayçiçekleri de açıyor, doğal bir stüdyo oluyor. Biz de fotoğraf çektirmeye geliyoruz. Zaten özçekim yapmayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Radife Topal da eşiyle hamilelik fotoğraf çekimi yaptırmak için bölgeye geldiklerini aktardı.

"Çiftler burayı gördüğünde ayrı bir mutluluk duyuyor"

Mersin'in Tarsus ilçesinde fotoğrafçılık yapan Serdar Gökhan Avcı da son 2 yıldır dış çekimlerde ayçiçeği tarlalarının nişanlanan ve evlenen çiftler tarafından tercih edildiğini dile getirdi.

Bu doğal ortamın, fotoğraf çekimlerine güzellik kattığını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Büyükşehirlerde fotoğraf platoları kuruldu. Biz bu platoların yerine Tarsus'ta doğal manzaraları değerlendiriyoruz. Gördüğünüz manzara yetiyor. Buralarda çekimler daha eğlenceli oluyor. Ortam çok farklı, enerjisi yüksek. Çiftler burayı gördüğünde ayrı bir mutluluk duyuyor. Buna bağlı olarak güzel kareler elde ediyoruz."

Zülal Türer de ayçiçeği tarlalarında çok güzel bir ortam bulunduğunu ve nişanı için dış çekimleri burada yaptıklarını anlatarak, "İlerleyen yıllarda bu güzel yerlerde anılarım olacak. Çok iyi hissediyorum." diye konuştu.

Utku Türer, Tarsus'un doğal güzelliklerini cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığını aktararak, "Ayçiçeği tarlalarında güzel kareler elde edebiliyorum. Bir cep telefonuyla güzel anılar kaydedilebilir. Mesela bizim burada güzel anılar oldu. Fotoğraf çektirdik, güldük, eğlendik." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf çektirenlerden Onur Dev de buradaki fotoğraflarının oldukça güzel çıktığını dile getirdi.

Kübra Dalkıran, ayçiçeği tarlalarında zamanın çok güzel geçtiğini, bu doğal güzelliği herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.