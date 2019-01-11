Çukurova'da Semt Kreşlerine Yenisi Eklendi

Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, semt kreşlerinin 7'ncisinin açılışında, "CHP'li belediyeler Türkiye'nin örnek belediyeleridir.

Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, semt kreşlerinin 7'ncisinin açılışında, "CHP'li belediyeler Türkiye'nin örnek belediyeleridir. Bizim yaptığımız birçok projemiz, başka belediyeler tarafından örnek alındı" dedi.



Yurt Mahallesi Gülen Yüzler Semt Kreşi'nin açılışına, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, Antalya Milletvekili Aydın Özer, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Çukurova İlçe Başkanı Ali Uçar, Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Semt kreşinin açılışında konuşan Yurt Mahallesi Muhtarı Arif Çetin, Başkan Soner Çetin'in, yurt mahallesinde ikinci kreşi açtığını belirterek, iki de emekli dinlenme evini hizmete koyduğunu söyledi.



CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de, "Bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın belediye başkanımız, sosyal belediyeciliğin örneğini yapıyor. Halkla beraber, toplumla beraber nasıl yaşanılması gerekiyorsa, onun gereğini yapıyor. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise, "Sosyal belediyecilik hizmetin bir örneğini görüyoruz. Burada yeni bir hizmet görüyoruz. Yurt mahallesine hayırlı olmasını diliyorum. Genel Başkanımız söylüyor ya, 'Kıskanıyorlar bizi' diye. Nerede bir CHP belediyesi, sosyal demokrat belediye varsa, orada yaşanabilir bir hayat var" diye konuştu.



"31 Mart'ta tarih yazacağız"



Sosyal belediyecilik örneği olan hizmetleri hayata geçirmekten mutlu olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, çalışan kadının önündeki en büyük engellerden birini kaldırmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Kadınların istihdamına önem vermeyenlerin bu projeyi onaylamayacaklarını belirten Başkan Soner Çetin şöyle konuştu:



"On binlerce çocuğumuza yüzme öğrettik. Boğulmaların önüne geçmek için çocuklarımız için havuz ve su oyun parkları yaptık. CHP'li belediyeler, Türkiye'nin örnek belediyeleridir. Bizim yaptığımız birçok projemiz, başka belediyeler tarafından örnek alındı. Hele ki, Cumhurbaşkanı tarafından örnek alınması bizi mutlu etti. Sayamayacağımız kadar çok projeye imza attık. İşte beni en çok mutlu eden ve Türkiye genelinde örnek alınan projelerimizden birinin önündeyiz. 4.5 yıl önce, ilk belediye semt kreşimizi açtık. Çalışan kadının önündeki en önemli engellerden biri kreş sorunudur. Kadının çalışmasını istemeyenler, kadını eve hapsetmek isteyenler, kreş yapılmasını onaylamazlar, istemezler. Bizim gibi kadın istihdamının yanında olan, kadının ekonomiye kazandırılmasını gerektiğini düşünenler de belediye eliyle semt kreşi yaparlar. 250 TL gibi sembolik bir rakamla, annelere, çocuklarını gün boyu emanet edebilecekleri semt kreşlerimizi hediye ettik. Ben iddia ediyorum, Adana'nın en güzel semt kreşleridir. Çocuklarımızı güvenle emanet edeceğimiz, kreşlerimizin 7'ncisini hep birlikte açıyoruz. Biz bütün ilçelerde bu şekilde çalışacağız. Sizlerin desteğiyle, 1989'dan sonra bir 31 Mart'ta bir tarih daha yazacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin burçlarına CHP'nin o şanlı bayrağını dikeceğiz."



"Adana'yı ilklerle tanıştırdık"



CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar da, Adana'yı hizmetlerin ilkleriyle tanıştırdıklarını belirterek, Seyhan ve Çukurova belediyeleri olarak, bunun haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Karalar, "Çok çalıştığımızı Soner Başkan söyledi zaten. Birbirimize çok benzeriz. Nereden aldığımızı soruyorlar bu enerjiyi. Sizden, sevdiğim halkımdan alıyorum bu enerjiyi. Biz Adana'yı ilklerle tanıştırdık. Adana'da belediyelerin yaptığı kreşler var mıydı? İş buluyordu anne. Çocuğu için, kreşe aldığı maaş kadar para ödüyordu. Ama hem Seyhan'ın hem Çukurova'nın açtığı çok sayıda kreşler sayesinde, iş bulan kadınlarımız çalışabiliyorlar. Kenti dönüştürüyorsak, kenti değiştiriyorsak ve o insanların, daha çok mutlu olmasını sağlıyorsak, esas itibariyle budur belediyecilik yapmak. Biz de onu yaptık. Bu duygularla hepinize sevgilerimi sunuyorum. 31 Mart'ta da belediyelerimiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Yurt Mahallesi Gülen Yüzler Semt Kreşi'nin kurdelesini kesen katılımcılar, kreşi gezdi. - ADANA

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