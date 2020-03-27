Çukurova'da taksiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Çukurova Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren taksileri ilaçla dezenfekte etti. Ayrıca belediye ekipleri taksi duraklarına giderek, buraları ilaçladı. Halk sağlığının korunmasıyla için adeta seferber olduklarını belirten Başkan Soner Çetin, "Bu sıkıntılı süreci elbirliği ile atlatacağız" dedi.



Çukurova Belediyesi'nin dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarına taksiler de dahil edildi. Başkan Soner Çetin'in çağrısına olumlu cevap veren ilçede faaliyet gösteren taksiciler araçlarını belediye hizmet binası bahçesine getirdi. Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm taksileri ilaçlayarak dezenfekte etti.



Öte yandan ekipler Çukurova'daki tüm taksi duraklarını da tek tek gezerek ilaçladı. Taksiler ve duraklardaki dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Taksi durak başkanları ve taksici esnafı da yapılan çalışmadan dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.



Halkın sağlığı her şeyden önemli



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tüm çalışmaların halkın sağlığının korunmasını amaçladığını belirterek, "Bu sıkıntılı süreci elbirliği ile atlatacağımıza inanıyorum. Ekiplerimiz Çukurova'yı karış karış, sokak sokak dezenfekte ediyor. Biz görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız da gerekmedikçe dışarı çıkmasınlar" dedi.



Taksici esnafının yaptığı iş gereği akşama kadar birçok kişiyle muhatap olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, "Bu açıdan taksilerin ve durakların ilaçlanması çok önemli. Bu işlemi sıkıntı bitene kadar devam ettireceğiz. Bunu hem müşterilerin hem de taksicilerimizin sağlığı için yapıyoruz. Vatandaşlarımız da hijyen konusunda duyarlı olmayı sürdürsünler" şeklinde konuştu. - ADANA