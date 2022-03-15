Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu - Son Dakika
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Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu

15.03.2022 18:24
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu

ADANA'da etkili olan poyraz ve don, başta patates olmak üzere domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz gibi tarım ürünlerine zarar verdi.

ADANA'da etkili olan poyraz ve don, başta patates olmak üzere domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz gibi tarım ürünlerine zarar verdi. Patateste yüzde 60 rekolte düşüklüğü beklendiği kaydedildi.

Kış mevsimini yağışlı geçiren Çukurova, baharı güneşle karşıladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle son birkaç gündür don meydana geldi. Etkili olan poyraz da patates olmak üzere narenciye, domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz gibi tarım ürünlerine zarar verdi.

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde şeftali ve erik üretimi yapan Selahattin Şire, ağaçlardaki meyve çiçeklerinin 3'te birinin döküldüğünü bildirdi. Rekoltenin de bu oranda düşmesini beklediğini kaydeden Şire, ürün verimini artırmak için ekstra gübre takviyesi yapmak zorunda kalacağını, bunun da maliyetleri yükselteceğini dile getirdi. LİMONLARI AĞAÇTA KALDI PATATESLER DONDUSeyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde narenciye ve patates üretimi yapan Ali Türköz de önceki sezon limon ürünleri para etmediği için ağaçta kaldığını ve bu ağaçları keserek başka ürünlere yöneldiğini anlattı. Türköz, borca girerek aldığı gübre ve mazot ile patates üretmeye çalıştığını ancak bitkiler henüz gelişmeden don vurduğu için mağdur olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım beklediğini ifade etti. NARENCİYE TOMURCUKLARI YANDISeyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir ise soğuk hava ve donun bölgedeki neredeyse tüm tarım ürünlerini etkilediğini aktardı. Narenciyede erken açan çiçeklerin hasar gördüğünü söyleyen İncefikir, "Yeni açan tomurcuklar yandı. Böyle dönemlerde narenciye çiçek açtığında erken döküm yapar. Ciddi anlamda kayıplar yaşanacak" dedi.PATATESTE YÜZDE 60 VERİM KAYBIPatateste yüzde 60'ın üzerinde hasar meydana geldiğini bildiren İncefikir, "Patates bitkisinin üzerindeki yeşil aksam soğuktan yandığı için alttaki patates yumrusunu besleyemeyecek ve hem rekoltede hem kalitede verim düşüklüğü yaşatacak. Turfanda olan patates, erkenci olma özelliğini yitirecek. Piyasaya geç girmesi nedeniyle maddi cazibesini de yitirecek" diye konuştu. DOMATES FİDELERİ YENİDEN EKİLECEK

Domates eken çiftçilerin de ciddi mağduriyet yaşadığının altını çizen İncefikir, "Domates fideleri yandı. Yanan fidelerin yerine üreticiler yeniden ekim yapacak. Bu, yeni fide, gübre, mazot, işçilik maliyeti demek. Sıfırdan domatese yeniden başlama söz konusu. Patatesteki handikaplar da önemli ama domatesteki girdi maliyetleri de büyük felaket" dedi.


Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
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Çukurova, Domates, Tarım, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu - Son Dakika
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