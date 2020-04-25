Çukurova'da tarımsal üretim hız kesmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurova'da tarımsal üretim hız kesmiyor - Son Dakika

Çukurova'da tarımsal üretim hız kesmiyor

6 saat önce

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tarımsal üretimi olumsuz etkilemesine izin verilmeden tarlalarda çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tarımsal üretimi olumsuz etkilemesine izin verilmeden tarlalarda çalışmalar devam ediyor.

Ülkenin en erken soğan hasadı yapılan ovada bu yıl 40 bin dekar alanda 160 bin ton verim bekleniyor.

Hasat sezonu dolayısıyla tarlaları dolduran işçiler, yoğun bir çalışmayla topladıkları soğanları paketliyor.

Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'sinin yapıldığı ovada, hasat sezonu yaklaşırken çiftçiler karpuz ekili sera ve tarlalarında son bakımlarını yapıyor. Erkenci olarak yetişen kavun ve karpuzda seralar açılmaya başlandı.

Sağladığı istihdamla "beyaz altın" olarak anılan ve stratejik bir ürün olan pamukta geçen yıla göre ekim alanında daralma beklense de ekim çalışmaları başladı. Üreticiler, pamuk çekirdeklerini tarlayla buluşturuyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'da çay dışında neredeyse tarımı yapılmayan ürün olmadığını belirtti.

Ovada yılın her ayı mutlaka bir tarımsal faaliyet yapıldığının altını çizen Yaşar, bu özelliğiyle Adana'nın tarımda önemli bir üretim ve istihdam merkezi olduğunu aktardı.

Kovid-19 salgınının ileri aşamada da ülkeyi olumsuz etkilememesi için tarımsal faaliyetin devam etmesine çaba gösterdiklerini ifade eden Yaşar, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gıda ihtiyacının önemli bir kısmının sağlandığı ovada tarımsal faaliyetin devam etmesi son derece önemli. Tarımın, üretimin, aksamaması, yavaşlamaması için üreticisinden işçisine, işçi başından tüccarına kadar tüm kesimlerle iş birliğindeyiz. Tarımın, gıdanın ülke ve insanlarımız için ne kadar önemli olduğunu bilincinde üretmeye devam edeceğiz."

Üreticiler çalışmaya devam ediyor

Soğan üreticisi Hanifi Yiğit, bu seneki soğan rekoltesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kovid-19 salgını bazı kısıtlamalar getirse de kendilerinin üretime devam ettiğini ifade eden Yiğit, "Üretim hiçbir zaman durmuyor ve üretmeye de devam edeceğiz." dedi.

Yiğit, ihracatın açılması ve tarım işçilerinin bulundukları yerlerden Adana'ya getirilmesi konusunda destek beklediklerini kaydetti.

Karpuz üreticisi Nadir Bağdeci de salgının üretimi aksatmaması için çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Nebi Aslan da tarım yaparak ülkeye destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Çukurova'da tarımsal üretim hız kesmiyor

Çukurova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:38 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti Korona virüs öncesi ve sonrası Taksim'de büyük değişim Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayatında dram çıktı         
19:06
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi         
18:42
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor         
18:38
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi         
18:20
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti         
17:26
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı         
15:40
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 19:27:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova'da tarımsal üretim hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]