Çukurova'da üretici ayçiçeğinin verimi ve fiyatından memnun - Son Dakika

Çukurova'da üretici ayçiçeğinin verimi ve fiyatından memnun

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da hasadı süren ayçiçeğinde, ekim alanı azalmasına rağmen ürünün verimi ve fiyatı çiftçiyi mutlu etti.

Çukurova'da üretici ayçiçeğinin verimi ve fiyatından memnun, System.String[]

ÖMER FANSA/ÜMİT KAHRIMAN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da hasadı süren ayçiçeğinde, ekim alanı azalmasına rağmen ürünün verimi ve fiyatı çiftçiyi mutlu etti.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine, Türkiye'nin yağlı tohumlarda dışa bağımlı bir ülke olduğunu söyledi.

Geçen yıl Adana'da yaklaşık 844 bin dekarda ekilen ayçiçeğinden 265 bin ton civarında rekolte alındığını anımsatan Bilgiç, bu yıl ekim alanının 770 bin dekara gerilediğini, rekolteyi de 230 bin ton civarında beklediklerini aktardı.

Bilgiç, kentte her sene dekara 280 kilogramlık Türkiye ortalamasının üzerinde verim alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre ekim alanında çok az daralma var ama bu sene verim yine yüksek. Fiyatı da geçen yılın çok çok üzerinde. Geçen sene fiyatlarından yüzde 40-50 gibi daha fazla fiyatlar oluştu. Geçen yıl kilogramı 2,20- 2,30 lirayla başladı, 2,5 liraya kadar çıkmıştı ama bu sene 3 lira civarında başlayan fiyatlar var. Borsamızda 3,12 liradan işlem görüyor ve devam ediyor. Önümüzdeki senelerde de ayçiçeği üretiminin artmasını bekliyoruz."

Ayçiçeği, pamuk, soya gibi yağlı tohumların yöre için önemli katma değere sahip ürünler olduğunu aktaran Bilgiç, bunların üretiminin artmasının yöre ve ülke ekonomisi için önemine dikkati çekti.

"Adana'da üretim alanı 1 milyon dekara ulaşabilir"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da Çukurova'nın Trakya ve Konya yöresinden sonra en fazla ayçiçeği ekimi yapılan alanlara sahip olduğunu ifade etti.

Kentte, sulanamayan tarlada ortalama 200, sulanabilen arazide ise 400 kilograma kadar verim alındığını dile getiren Doğru, şöyle konuştu:

"Şu anda temmuz sonunda başlayan hasatta verimlere göre rekoltemiz gayet iyi. Bu sene tarlada kilogramı 3 lira gibi bir fiyat olursa ben Adana'da önümüzdeki dönemlerde 1 milyon dekara kadar ayçiçeği ekimi yapılabileceğine inanıyorum. Piyasanın iyi olması, fiyatların yüksek seyretmesi, çiftçimizin kazanması ve bir dönüşüm bitkisi olması nedeniyle çiftçi tercih ederse hem ham yağ açığı kapanacak hem de birim alandan daha fazla gelir elde edecektir."

Üretici Mustafa Kaçar da 400 dönüm alanda ayçiçeği ekimi yaptığını belirterek, "Özellikle sulu tarlalarda verim güzel, fiyat da güzel. Tarlada 2,8-2,9 lira bandında gidiyor. Fiyatlar bu şekilde giderse gelecek yıl da ekmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Osmaniye'de verim, dekara 400 kilogram civarında

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, kentte bu yıl ayçiçeği ekimi yapılan 45 bin dekar alanda hasadın neredeyse tamamlandığını dile getirdi.

Geçen yıl 75 bin dekardan 28 bin ton ürün elde edilmişken bu sene ekim alanlarında yüzde 40'a varan azalma yaşandığını aktaran Bulut, "Buna rağmen rekolte beklentimiz 18 bin ton civarında. Geçen yıl dekar başına 365 kilogram verim alırken bu yıl 400 kilogram civarında bir verim bekliyoruz. Bu durumdan çiftçilerimiz de memnun." diye konuştu.

Kentte 30 dekar alanda ayçiçeği üretimi yapan İdris Poçulu da bu yılki rekolteden memnun olduğunu, destekleme primlerinin de istedikleri seviyeye geldiğini kaydetti.

Çukurova, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:13

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da üretici ayçiçeğinin verimi ve fiyatından memnun - Son Dakika Ekonomi
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