Çukurova'da Yaz Futbol Okulu 1 Temmuz'da açılıyor

Çukurova Belediyesinin her yaz gerçekleştirdiği ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği Yaz Futbol Okulları 1 Temmuz tarihinde başlayacak.

Kayıtlar açılış gününe kadar devam ederken, 7-15 yaş aralığındaki gençlerin edildiği Yaz Futbol Okulları'nın açılışı 1 Temmuz tarihinde Gündüz Tekin Onay Tesislerinde yapılacak. Ücretsiz olan Yaz Futbol Okullarından yararlanmak isteyen gençlerin 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve sağlık raporu ile Yüzüncüyıl spor, Çukurova Demirspor, Torosspor ve Çukurovaspor kulüplerinden birine başvuru yapmaları yeterli olacak.

Yaz Spor Okullarında eğitim alacak öğrencilere şort, forma, çorap ve çanta gibi spor malzemeleri de ücretsiz olarak verilecek.

Gençleri spor yapmaya davet eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geçen yıl Yaz Futbol Okulunda bin 500 civarında gencin spor yaptığını belirterek, bu yıl bu rakamın 2 bin civarında olmasını beklediklerini söyledi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle yaz okullarını açamadıklarını belirten Başkan Çetin, "Pandemi toplumun her kesimini olduğu gibi gençlerimizi de olumsuz olarak etkiledi. Pandeminin etkilerinin azalması ve aşılamanın yoğunlaşmasıyla yine de dikkatli olarak bu yıl okulları faaliyet gösterecek. Yaz Futbol Okullarında gençlerimizin hem spor yaparak dayanışma ruhunu öğreneceklerini, yeni arkadaşlıklar kuracaklarını ve güzel vakit geçireceklerini umut ediyorum" dedi. - ADANA