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Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı - Son Dakika

Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı

02.07.2021 13:51
Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı, System.String[]

Çukurova Belediyesince organize edilen Yaz Futbol Okullarının açılışı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından yapıldı.

Çukurova Belediyesince organize edilen Yaz Futbol Okullarının açılışı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından yapıldı.

Gündüz Tekin Onay tesislerinde yapılan açılışa sporcular, aileleri ve spor camiasının temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Soner Çetin, pandemi sürecinde çocukların eve kapanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bu dönemde gençlerin ve çocukların spordan da uzak kaldığını söyleyen Çetin, "Ama önlemler gevşetilmeye başlandı. Bu Covid 19 belasını en yakın zamanda yok edeceğiz ve ondan sonra daha güzel günler bizleri bekliyor olacak. En fazla sevindiğimiz konu geleneksel hale getirdiğimiz yaz okullarını faaliyete geçirmek oldu. Bin 200 den fazla çocuğumuz futbol yaz okuluna kaydoldu. Sadece futbol değil; gitar, resim gibi sanatsal kurslar da açtık. Çocuklarımız bu kurslarımıza da devam edebilir. Sağlıklı kafa sağlıklı vücutta olur. Gençlerimiz tabi ki sporla, sanatla, bilimle uğraşacak ve kötü alışkanlıklardan uzak duracak" dedi.

Her yıl spor okullarını kulüplerin öncülüğünde oluşturduklarını kaydeden Başkan Çetin, şunları söyledi:

"Bu yıl da öyle yaptık. Çocuklarımız bu kulüplerimize emanet. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceksiniz. Bu çocuklarımız ileride çok iyi sporcular olacak ve Adana'mızı, Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edecekler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi çocuklara ve gençliğe emanet etti. Bu sorumluluk bilinciyle biz de sizlere sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bu çocuklarımız bizim geleceğimiz. Gelecek güzel günlerin, büyük Türkiye'nin garantisi burada gördüğümüz pırıl pırıl ışıl ışıl bize bakan gençlerimiz."

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Ergin Ulun'da, Başkan Ahmet Bozan'ın şehir dışında olmasından dolayı törene katılamadığını belirttiği konuşmasında Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti. Başkan Çetin'in her zaman sporun ve gençlerin yanında yer aldığını vurgulayan Ergin Ulun, "Ne zaman kulüplerimiz ve gençlerimiz için destek istesek Başkanımız Soner Çetin bize geri çevirmedi, her zaman yanımızda oldu" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin, sporcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından da penaltı atışları yaptı. - ADANA

Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı
Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı
Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı
Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı

Soner Çetin, Çukurova, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova'da Yaz Futbol Okulu açıldı - Son Dakika Spor


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