Çukurova'da yetiştirilen renkli "gelincik" pamuğunun hasadı yapıldı - Son Dakika

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünce yürütülen " Çukurova'nın Renkli Pamuğu, Tekstilin Yeni Umudu" projesi kapsamında yetiştirilen "gelincik" çeşidi renkli pamuğun hasadı gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, Gökçeli Mahallesi'nde hasat için düzenlenen "tarla günü" etkinliğinde, teknolojinin gelişmesi, bilimin ilerlemesi ve yapay malzemelerin çoğalmasıyla doğal ürünlere dönüşün ve çevre hassasiyetinin arttığını söyledi.

Doğal olmayan malzemelerin çok fazla kullanılmasıyla çevreye zarar verildiğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Bunu bertaraf etmek, doğala en yakın hale getirebilmek için çok fazla emek ve kaynak harcamak zorunda kalıyoruz. Bugün, geliştirilen 'gelincik' gibi doğal renkli ürünler, hem tekstil sanayisinde boya kullanmamızı ve o boyanın çevreye verdiği zararı önleyecek hem enerji ve kaynak kullanmamızda tasarruf sağlayacak hem de ürünlerin daha sonra bertarafı nedeniyle çevrede oluşabilecek zararların önlenmesini sağlayacak. En başta kendi insanımız, doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giymiş olacak. Bu ve benzeri çalışmalar hem ilimiz hem de insanlık için gerçekten önemli."

Elban, yetiştirilen çeşitlerin bundan sonra ülke ve dünya sanayisinde kullanılan doğal ürünlere öncülük etmesi temennisinde bulundu.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Abdullah Çil de enstitülerinde geliştirdikleri tohum çeşitleriyle ilgili bilgi vererek mevcut çeşitlerle ilgili de araştırmaları sürdüreceklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan'ın da konuşmasının ardından Vali Elban ve diğer katılımcılar, "gelincik" çeşidi pamuğun hasadını yaptı.