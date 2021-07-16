Çukurova'da zabıtadan bayram öncesi denetim - Son Dakika

Çukurova Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi özellikle şekerleme satışı yapan iş yerleri ile kurban satış noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

Çukurova Belediyesi Zabıta ekipleri belirlenen kurban satış yerlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler özellikle şekerleme satışı yapan işleri üzerinde yoğunlaştırıldı. İş yerlerinde hijyen kontrolü yapıldı, esnafın belgelerinde eksik olmaması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kurban Bayramının yaklaşması dolayısıyla denetimlerin yoğunlaştığını belirterek, "Amacımız Çukurovalı hemşehrilerimizin bayramı mutlu ve huzurlu şekilde kutlamasını sağlamak. Bunun için tüm ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Pandemi dolayısıyla zor bir dönemden geçen esnafımızın da bu süreçte duyarlı davranmasını bekliyorum" dedi.

Başkan Soner Çetin, kurban satış ve kesim alanlarının belli olduğunu belirterek, bu alanlar dışında satış ve kesim yapılmasına izin vermeyeceğini ifade etti. - ADANA