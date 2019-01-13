Son Dakika Haberleri: Çukurova'daki Geleneksel Sanatları Anlatıldı

Çukurova'daki Geleneksel Sanatları Anlatıldı

51 dakika önce

Adana'da "Gelenekten geleceğe Çukurova'da geleneksel sanatlar" adlı seminer yapıldı.

Çukurova'daki Geleneksel Sanatları Anlatıldı, System.String[]
Adana'da "Gelenekten geleceğe Çukurova'da geleneksel sanatlar" adlı seminer yapıldı.

Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı Serdal İnözü, ÇÜ Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk el sanatlarının birçoğunun kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtti.

Hedeflerinin öncelikle Adana'dan başlayarak ülke genelinde el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak olduğuna dikkati çeken İnözü, "Gerçekleştirilen projelerle bölgemizdeki birçok kuruma yol gösterici ve rol model olmaya çalıştık. Yeniden yaşatılan sanatların birçok kurum tarafından uygulanmasına vesile olduk." dedi.

Etkinlikte dernek üyeleri tarafından el sanatları konusunda mini sergi açıldı, ney dinletisi ve çömlek yapımı gösterisi sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Akdeniz, Adana, Çukurova, Güncel
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