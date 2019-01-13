Çukurova'daki Geleneksel Sanatları Anlatıldı
51 dakika önce
Adana'da "Gelenekten geleceğe Çukurova'da geleneksel sanatlar" adlı seminer yapıldı.
Adana
'da "Gelenekten geleceğe Çukurova
'da geleneksel sanatlar" adlı seminer yapıldı. Akdeniz
Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı Serdal İnözü, ÇÜ Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk el sanatlarının birçoğunun kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtti.
Hedeflerinin öncelikle Adana'dan başlayarak ülke genelinde el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak olduğuna dikkati çeken İnözü, "Gerçekleştirilen projelerle bölgemizdeki birçok kuruma yol gösterici ve rol model olmaya çalıştık. Yeniden yaşatılan sanatların birçok kurum tarafından uygulanmasına vesile olduk." dedi.
Etkinlikte dernek üyeleri tarafından el sanatları konusunda mini sergi açıldı, ney dinletisi ve çömlek yapımı gösterisi sunuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:06 Kaynak: AA
Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi
Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi
İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Sokak Ortasındaki Bıçaklama Olayı, Kurgu Çıktı