Çukurova'dan İdlib'e insani yardım - Son Dakika
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Çukurova'dan İdlib'e insani yardım

6 saat önce

Çukurova Belediye Meclisi, Suriye'nin İdlib kentine insani yardım yapılmasını oy birliği ile karara bağladı.

Çukurova'dan İdlib'e insani yardım, System.String[]

Çukurova Belediye Meclisi, Suriye'nin İdlib kentine insani yardım yapılmasını oy birliği ile karara bağladı.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İdlib'de insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Valimizin başkanlığında yaptığımız toplantıda tüm belediyelerin İdlib'e yardımda bulunması kararlaştırıldı. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Daha önce de ihtiyaç olan yerlere gücümüz yettiğince yardımda bulunmuştuk. İdlib'e yardım etmek istiyoruz. Bunun için meclis kararı gerekiyor" dedi.


İdlib'e 1 tır gıda maddesi göndermek istediklerini kaydeden Başkan Çetin, bu konuda meclis üyelerinin de duyarlı davranacaklarına inandığını ifade etti.


Yapılan oylamada oy birliğiyle İdlib'e insani yardım yapılmasıyla ilgili gündem maddesi kabul edildi. Oylama sonrası Başkan Soner Çetin tüm meclis üyelerine teşekkür etti. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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