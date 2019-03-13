Son Dakika Haberleri: Çukurova Demirspor 7 Yaşında

Çukurova Demirspor 7 Yaşında

1 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Demirspor'un 7'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı, amatör spor kulüplerine verdikleri desteğin devam edeceğini açıkladı.

Çukurova Demirspor 7 Yaşında, System.String[]
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Demirspor'un 7'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı, amatör spor kulüplerine verdikleri desteğin devam edeceğini açıkladı.

Çukurova Demirspor yöneticileri, sporcuları ve ailelerinin katıldığı kutlamada konuşan Başkan Çetin, sadece futbol kulüplerine değil, salon sporlarına da, ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Başkan Çetin, amatör kulüplerin tesise kavuşması noktasında çaba harcadıklarını ifade ederek, "Spor yapan çocuk, kötü alışkanlıklardan uzak durur. Sağlıklı nesilleri sporla yetiştirirsiniz. Çukurova Belediyesi olarak, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

Adana'dan kültür sanat alanında büyük değerler yetiştiğini vurgulayan Çetin, Çukurova Demirspor gibi kulüplerden de, başarılı sporcular yetişeceğine inandığını kaydetti.

Çukurova Demirspor Kulübü Başkanı Kamil Aslan da, her zaman maddi manevi yanlarında olan Başkan Çetin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çetin ve kulüp yöneticileri, üzerinde Soner Çetin'in sporcularla birlikte fotoğrafının bulunduğu pastayı kestiler. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 Kaynak: İHA

Futbol, Soner Çetin, Çukurova, Spor
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