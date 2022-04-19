Çukurova Devlet Hastanesi kitap bağış kampanyası düzenledi - Son Dakika
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Çukurova Devlet Hastanesi kitap bağış kampanyası düzenledi

19.04.2022 14:18
Çukurova Devlet Hastanesi kitap bağış kampanyası düzenledi

Çukurova Devlet Hastanesince sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Bir Kitap da Bizden Olsun" kampanyası düzenledi.

Çukurova Devlet Hastanesince sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Bir Kitap da Bizden Olsun" kampanyası düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başhekim Akif Küçükcan'ın onayıyla Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Huriye Sevim Akbıyık tarafından yürütülen bağış kampanyasına hastane çalışanları destekte bulundu.

Kampanya kapsamında toplanan kitap ve kırtasiye malzemeleri, Yüreğir Ethem Kuzucu İlkokulu yöneticilerine teslim edildi.

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Akif Küçükcan, Çukurova, Hastane, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova Devlet Hastanesi kitap bağış kampanyası düzenledi - Son Dakika


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