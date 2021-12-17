"Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerle buluşturdu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Can Okan'ın yönettiği konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Artemis Sis Balkız'ın yorumuyla, Bela
Bartok'un bestelediği "Viyola Konçertosu" seslendirildi.
Orkestra, konserin ikinci yarısında, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerin beğenisine sundu.
Kaynak: AA
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