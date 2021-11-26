Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 1998'de vefat eden Hacı Sabancı'yı anmak amacıyla konser verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cem-i Can Deliorman'ın yönetiminde, Gitarist Cem Çeliksırt'ın solist olarak yer aldığı konserde, Guiliani'nin 1 numaralı gitar konçertosu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Konserin ikinci yarısında ise ÇDSO, Fransız besteci Mehul'un 1 numaralı senfonisini seslendirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verdi - Son Dakika