Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Konçertango" adlı eseri müzikseverlerle buluşturdu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Rengim Gökmen'in yönettiği konserde, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın yorumuyla, Tura'nın kendisi için bestelediği "Konçertango" seslendirildi.
Orkestra, konserin ikinci yarısında, Georges Bizet'in "Senfoni Do Majör" adlı eserini beğeniye sundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'Konçertango' konseri verdi - Son Dakika