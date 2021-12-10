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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Konçertango" konseri verdi - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Konçertango" konseri verdi

10.12.2021 21:58

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Konçertango" adlı eseri müzikseverlerle buluşturdu.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Konçertango" adlı eseri müzikseverlerle buluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Rengim Gökmen'in yönettiği konserde, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın yorumuyla, Tura'nın kendisi için bestelediği "Konçertango" seslendirildi.

Orkestra, konserin ikinci yarısında, Georges Bizet'in "Senfoni Do Majör" adlı eserini beğeniye sundu.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Konçertango konseri verdi
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Konçertango konseri verdi
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Konçertango konseri verdi
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Konçertango konseri verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Rengim Gökmen, Çukurova, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'Konçertango' konseri verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Konçertango" konseri verdi - Son Dakika
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