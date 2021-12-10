Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Konçertango" konseri verdi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Rengim Gökmen 'in yönettiği konserde, keman virtüözü Cihat Aşkın'ın yorumuyla, Tura'nın kendisi için bestelediği "Konçertango" seslendirildi.

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