Son Dakika Haberleri: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Yeni Yıl Konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Yeni Yıl Konseri

1 saat önce

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) verdiği konser ile 2019 yılına "merhaba" dedi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Yeni Yıl Konseri, System.String[]
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) verdiği konser ile 2019 yılına "merhaba" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salon'unda gerçekleştirilen konser Türkiye'nin genç orkestra şeflerinden Dağhan Doğu yönetiminde gerçekleşti.

Popüler aryalar, valsler ve süitlerden seçmelerin seslendirildiği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Aslı Kıyıcı (soprano) ve Ezgi Karakaya (mezzo-soprano) ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Opera Bölümünden 2006 yılında mezun olan ve birçok opera eserlerinde başrol temsili yapan Gürkan Sezgin (tenor) sahne aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu ve balkonunun tamamen dolduğu görüldü. Sahne yeni yıl nedeniyle süslenirken, konser sonunda konfetiler ve balonlar patlatıldı. Tüm sanatçılar, konser sonunda ayakta alkışlandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:50 Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Güncel
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