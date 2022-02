Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Sevgililer Günü" konseriyle sahne aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Eray İnal yönetti.

Konserin solisti Marin Gheras, ÇDSO ile "Shape of my heart", "Lonely Shepherd", "The Godfather" gibi eserleri seslendirdi.