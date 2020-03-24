Çukurova dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurova dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Çukurova dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Çukurova Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında sokakları ve iş yerlerini ilaçlı suyla yıkıyor, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çukurova dezenfekte ediliyor, System.String[]

Çukurova Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında sokakları ve iş yerlerini ilaçlı suyla yıkıyor, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda ve iş yerlerinde dezenfektan çalışmaları yapıyor. korona virüsle mücadele kapsamında Çukurova'daki sokaklar köşe bucak ilaçlanıp yıkanırken, dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda ayrıca temizlik işleri şantiyesinde tüm temizlik araçları ve semt pazarı servisleri ilaçlandı, dezenfekte edildi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, korona virüsle mücadele konusunda tüm çalışmaları eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. Virüsten korunmanın temizlikten geçtiğini ifade eden Başkan Çetin, "Bu nedenle ilçemizi son derece temiz tutmaya çalışıyoruz. Tabi insanlarımız da bireysel hijyenlerine dikkat etmeliler ve uzmanların uyarılarına kulak vermeliler" dedi.


Gerekmedikçe vatandaşların evden çıkmamaları uyarısını yineleyen Çetin, bu sıkıntılı günlerin dayanışma içinde atlatılacağını söyledi. - ADANA

Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]