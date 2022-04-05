Çukurova Gazeteciler Cemiyeti AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Çukurova Gazeteciler Cemiyeti AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 16:07
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Esendemir, yazılı açıklamasında, AA'nın objektif haberleri hızlı biçimde iletmesiyle dünyada ilkeli yayıncılığın simgesi haline geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Esendemir, şunları kaydetti:

"Doğru, tam ve objektif haberleri, hızlı biçimde iletmesiyle dünyada ilkeli yayıncılığın simgesi haline gelen Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyorum. Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık haberlerini hem yurda hem de dünyaya duyuran Anadolu Ajansının gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesine olan katkılarını devam ettireceği inancıyla tüm çalışanlara üstün başarılar diliyorum."

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Çiçekleriyle tabloları aratmayan kayısı ağaçları havadan görüntülendi Çiçekleriyle tabloları aratmayan kayısı ağaçları havadan görüntülendi Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası

Cafer Esendemir, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova Gazeteciler Cemiyeti AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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