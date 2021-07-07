Çukurova Bölgesel Havalimanında ilk 1000 yolcunun adına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturulacak

Mersin'de, 2022'nin üçüncü çeyreğinde ilk iki etabı hizmete alınacak Çukurova Bölgesel Havalimanının bünyesinde ilk 1000 yolcunun adına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturulacağı bildirildi.

Havalimanının üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı yazılı açıklamasda, havalimanı projesinin hem doğa hem de çevre dostu olarak hayata geçirileceğini belirtti.

Kozova, havalimanındaki tüm binaların enerji ve çevre dostu olarak tasarlandığını, burada kullanılacak suların da arıtmadan geçirilerek çevre sulamasında değerlendirileceğini ifade etti.

Havalimanının, 2022'nin üçüncü çeyreğinde ilk iki etabının hizmete alınacağını anımsatan Kozuva, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımıza başladığımız ilk andan itibaren çok olumlu dönüşler aldık. Projemizi anlattığımız tüm çevreler bizim heyecanımıza ortak oldular, bölgenin daha da gelişmesine katkı sunacağı için projeye olan desteklerini belirttiler. Bu destek mesajları bizim de heyecanımızı artırdı. Çukurova Bölgesel Havalimanı projesine sadece bir yatırım olarak bakmıyoruz. Havalimanımızı kullanan ilk 1000 yolcumuzun onayları doğrultusunda onlar adına birer fidan dikeceğiz. Çukurova Havalimanı hatıra ormanımız böylelikle kurulmuş olacak."