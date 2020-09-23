Çukurova Havalimanı için 26 Ekim'de ihale düzenlenecek - Son Dakika

Çukurova Havalimanı'nın üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale gerçekleştirilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün söz konusu ihaleye dair ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Geçici teminat tutarı 600 bin avro veya karşılığı olarak belirlenen ihale, 26 Ekim saat 10.00'da kapalı teklif usulüne göre yapılacak.