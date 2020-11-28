Çukurova Havalimanı ihalesi onaylandı - Son Dakika

Türkiye'nin tarım, ticaret ve sanayi merkezleri Adana ve Mersin'i dünyanın dört bir yanına bağlayacak olan Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılması, Havalimanının İşletilmesi ve Devri ihalesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylandı. 147'nci turda sonlanan ihaleyi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne verilecek en yüksek kira bedeli olan 297 milyon 100 bin Euro+KDV'yi teklif eden Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş Ortak Girişimi kazandı.

Devlet Hava Meydanı İşletmeleri Konferans salonunda 20 Kasım 2020 tarihinde basın ve noter huzurunda gerçekleştirilen ihaleye, önemli havacılık projelerine imza atmış firmalar büyük ilgi gösterdi. İhalede kıyasıya yarışan firmalar şunlar; "Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş Ortak Girişimi, EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş./Ziver İnşaat Taah. Mad.Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş., IC İçtaş İnşaat ve Ticaret A.Ş., YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş."

155 milyon euro yatırım

Gerekli koşulları taşıdığı anlaşılan Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş Ortak Girişimi, kamuya açık, şeffaf, adil rekabet koşullarında gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.

Şirketin ihalede vermiş olduğu teklif mektubunda 25 yıl işletme süresi karşılığında taahhüt ettiği yatırım tutarı yaklaşık olarak I. Etapta 110 Milyon Euro, II. Etapta 20 Milyon Euro ve III. Etapta 25 Milyon Euro olmak üzere tüm etapların toplamı ise yaklaşık 155 milyon Euro oldu.

Böylece, alternatif bir finansman yöntemi olan KÖİ modeliyle Türkiye'ye önemli bir havacılık projesinin kazandırılması için bir adım daha atılmış oldu. Diğer yandan, ihalede kamu çıkarını azami derecede sağlayan çok makul bir yolcu garantisi tablosu ortaya çıktı. İhaleyi alan şirkete işletme süresinin ilk 12 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla, ilk işletme yılında 2 milyon 353 bin 787 iç hat giden yolcu, 347 bin 374 dış hat giden yolcu sayısı garanti edildi. Taahhüt edilen yolcu sayısı üzerinden yapılacak garanti ödemeleri; belirtilen yolcu sayılarının altında bir gerçekleşme olduğu takdirde ödenecek.

Kalkınmaya büyük katkı sağlayacak

Çukurova Havalimanı Üstyapı tesisleri projesi, 3 etap halinde gerçekleştirilecek. Yer teslimi sonrasında 1. Etap yatırımlarının tamamlanarak Havalimanının hizmete verilmesi için planlanan yatırım süresi toplam 2,5 yıl.

Çukurova Havalimanı bölgeye değer katacak

Adana ve Mersin'in dünyaya açılan kapısı olacak havalimanı, Çukurova'yı havayolu taşımacılığında önemli bir kavşak haline getirecek. Çukurova Havalimanı, hem bölgenin hem de Türkiye'nin bütünsel kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. - ANKARA