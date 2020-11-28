Çukurova Havalimanı ihalesi onaylandı - Son Dakika

Çukurova Havalimanı ihalesi onaylandı

28.11.2020 11:05
Çukurova Havalimanı ihalesi onaylandı, System.String[]

Türkiye'nin tarım, ticaret ve sanayi merkezleri Adana ve Mersin'i dünyanın dört bir yanına bağlayacak olan Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılması, Havalimanının İşletilmesi ve Devri ihalesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil...

Türkiye'nin tarım, ticaret ve sanayi merkezleri Adana ve Mersin'i dünyanın dört bir yanına bağlayacak olan Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılması, Havalimanının İşletilmesi ve Devri ihalesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylandı. 147'nci turda sonlanan ihaleyi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne verilecek en yüksek kira bedeli olan 297 milyon 100 bin Euro+KDV'yi teklif eden Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş Ortak Girişimi kazandı.

Devlet Hava Meydanı İşletmeleri Konferans salonunda 20 Kasım 2020 tarihinde basın ve noter huzurunda gerçekleştirilen ihaleye, önemli havacılık projelerine imza atmış firmalar büyük ilgi gösterdi. İhalede kıyasıya yarışan firmalar şunlar; "Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş Ortak Girişimi, EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş./Ziver İnşaat Taah. Mad.Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. Ortak Girişimi, RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş., IC İçtaş İnşaat ve Ticaret A.Ş., YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş."

155 milyon euro yatırım

Gerekli koşulları taşıdığı anlaşılan Favori İşletmecilik A.Ş./Yako Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş Ortak Girişimi, kamuya açık, şeffaf, adil rekabet koşullarında gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.

Şirketin ihalede vermiş olduğu teklif mektubunda 25 yıl işletme süresi karşılığında taahhüt ettiği yatırım tutarı yaklaşık olarak I. Etapta 110 Milyon Euro, II. Etapta 20 Milyon Euro ve III. Etapta 25 Milyon Euro olmak üzere tüm etapların toplamı ise yaklaşık 155 milyon Euro oldu.

Böylece, alternatif bir finansman yöntemi olan KÖİ modeliyle Türkiye'ye önemli bir havacılık projesinin kazandırılması için bir adım daha atılmış oldu. Diğer yandan, ihalede kamu çıkarını azami derecede sağlayan çok makul bir yolcu garantisi tablosu ortaya çıktı. İhaleyi alan şirkete işletme süresinin ilk 12 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla, ilk işletme yılında 2 milyon 353 bin 787 iç hat giden yolcu, 347 bin 374 dış hat giden yolcu sayısı garanti edildi. Taahhüt edilen yolcu sayısı üzerinden yapılacak garanti ödemeleri; belirtilen yolcu sayılarının altında bir gerçekleşme olduğu takdirde ödenecek.

Kalkınmaya büyük katkı sağlayacak

Çukurova Havalimanı Üstyapı tesisleri projesi, 3 etap halinde gerçekleştirilecek. Yer teslimi sonrasında 1. Etap yatırımlarının tamamlanarak Havalimanının hizmete verilmesi için planlanan yatırım süresi toplam 2,5 yıl.

Çukurova Havalimanı bölgeye değer katacak

Adana ve Mersin'in dünyaya açılan kapısı olacak havalimanı, Çukurova'yı havayolu taşımacılığında önemli bir kavşak haline getirecek. Çukurova Havalimanı, hem bölgenin hem de Türkiye'nin bütünsel kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. - ANKARA

Çukurova Havalimanı, Çukurova, Türkiye, Ticaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çukurova Havalimanı ihalesi onaylandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar
İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de yaptığı konuşmada dün öldürülen Fahrizade'ye dikkat çekmiş: Bu ismi unutmayın İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de yaptığı konuşmada dün öldürülen Fahrizade'ye dikkat çekmiş: Bu ismi unutmayın         
11:28
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı         
10:36
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı 500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı         
08:12
Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı         
07:39
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 11:55:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova Havalimanı ihalesi onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei