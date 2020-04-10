Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam - Son Dakika Ekonomi

Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam

6 saat önce

Terminal Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp Delimollaoğlu, ihalesini aldıkları Çukurova Havalimanı inşaatında bin kişilik yeni istihdam imkanı sunacaklarını bildirdi.

Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam, System.String[]

Terminal Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp Delimollaoğlu, ihalesini aldıkları Çukurova Havalimanı inşaatında bin kişilik yeni istihdam imkanı sunacaklarını bildirdi.


Devlet Havalimanları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çukurova Havalimanı ihalesini kazandıklarını hatırlatan Mehmet Alp Delimollaoğlu, "Korona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan istihdamı korumak adına önemli adımlar atıyor. Biz de Terminal Yapı olarak ülkemize bin kişilik yeni istihdam kazandıracağız" dedi.


16 Mart 2020 tarihinde Çukurova Havalimanı ihalesini Terminal Yapı olarak Günbeton A.Ş ortak girişimi ile kazandıklarını belirten Delimollaoğlu, "Yılda 10 milyon yolcu kapasitesine göre tasarlanan Çukurova Havalimanımız, ülkemiz adına büyük stratejik öneme sahip olacak. Çukurova Havalimanı; Doğu Akdeniz ve Çukurova Havzasını, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile hem yolcu hem de kargo faaliyetleriyle ile birleştiren bir merkez haline gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ihaleyi onaylar onaylamaz kolları sıvayıp çalışmalara başlayacağız ve en az bin kişiye istihdam sağlayacağız. Çukurova Havalimanı projesi devletimize hiçbir mali yük getirmeyeceği gibi DHMİ'ye de 100 milyon Euro kira bedeli ödenecek" dedi.


Ön anlaşmalar tamamlandı


Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkılan Çukurova Havalimanının yapımının tahminen 2,5 yıl süreceğini söyleyen Delimollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:


"Korona virüs salgınına ve ekonomik durgunluğa rağmen Çukurova Havalimanı için uluslararası finansman kuruluşlarıyla ön anlaşmaları tamamladık. Yabancı kuruluşlar da Çukurova Havalimanının öneminin farkında. Havalimanının yapım aşamasında bin, işletme döneminde de 500 kişi istihdam edeceğiz. İstihdamın öneminin arttığı bugünlerde Çukurova Havalimanı örnek bir model olacak. Çok stratejik bir havalimanı kazanacağımız için ülkemiz adına çok heyecanlıyız."


Projeye göre DHMİ 100 milyon Euro kira alacak


Çukurova Havalimanı ihalesini en yüksek teklifi veren Günbeton A.Ş. ile Terminal Yapı ortak girişimi kazanmıştı. İhaleyi kazanan ortak girişim 100 milyon Euro yatırım bedeline artı olarak 100 milyon Euro kira bedeli ödemeyi taahhüt etti. Proje kapsamında 100 bin metrekare büyüklüğünde iç-dış hatlar terminal binası yapılacak; devamında 50 bin metrekare büyüklüğünde ek terminal binası hizmete açılacak. Aynı zamanda projede 90 bin metrekare büyüklüğünde otopark, 10 bin metrekare büyüklüğünde kargo terminali, 2 bin metrekare büyüklüğünde Genel Havacılık Terminal Binası, 7 adet sabit ve hareketli köprü ile bu köprülere bağlı PCA, Su ve 400Hz sistemleri, akaryakıt istasyonları, trafo binaları, 5 bin metrekare DHMİ hizmet binası, kontrol kulesi, çöp toplama ve ayrıştırma merkezi, tesisat galerileri, apron bariyer binası, atık su arıtma tesisi, giriş kontrol binası, uçak atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve su depoları, uçak yakıt hidrant sistemi ile peyzaj alanları da bulunuyor. - ADANA

Çukurova Havalimanı, Mehmet Alp, Çukurova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:58 Kaynak: İHA

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