Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 16 Mart'a ertelendi - Son Dakika

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Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 16 Mart'a ertelendi
12 dakika önce
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için bugün yapılması planlanan ihale 16 Mart'a ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için bugün yapılması planlanan ihale 16 Mart'a ertelendi.
DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu ihaleye ilişkin teklifler, 16 Mart saat 09.30'a kadar yapılabilecek.
İhale, aynı gün saat 10.00'da düzenlenecek.
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