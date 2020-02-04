Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 16 Mart'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 16 Mart'a ertelendi - Son Dakika

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 16 Mart'a ertelendi

12 dakika önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için bugün yapılması planlanan ihale 16 Mart'a ertelendi.

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 16 Mart'a ertelendi, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için bugün yapılması planlanan ihale 16 Mart'a ertelendi.

DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu ihaleye ilişkin teklifler, 16 Mart saat 09.30'a kadar yapılabilecek.

İhale, aynı gün saat 10.00'da düzenlenecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çukurova Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz
Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a övgüler!

Son Dakika Haberleri
10:00 Duygulandıran görüntü: Ölen yavrusunu böyle gömdü
10:00 7 pilot ilde faaliyete geçmişti: Ülke genelinde yaygınlaştırılıyor
09:55 Develi Belediyesi'nden voleybolda bir başarı daha
10:00 Erzurum güvercinler için yem bıraktılar
10:00 İzmir çiğ köfteci rahmi usta'dan klarnetle müşterilerine müzik ziyafeti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 10:04:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 16 Mart'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]