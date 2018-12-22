Son Dakika Haberleri: Çukurova Havalimanında Çalışmalar Tamamen Durdu, Proje Fesih Yolunda

Çukurova Havalimanında Çalışmalar Tamamen Durdu, Proje Fesih Yolunda

5 saat önce

Adana, Mersin ve Osmaniye illerine hizmet verecek şekilde 7 yıl önce temeli atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı projesi altyapı inşaatı aşamasında kaldı.

Çukurova Havalimanında Çalışmalar Tamamen Durdu, Proje Fesih Yolunda, System.String[]
Adana, Mersin ve Osmaniye illerine hizmet verecek şekilde 7 yıl önce temeli atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı projesi altyapı inşaatı aşamasında kaldı. Önce finansman sıkıntıları, şimdi de döviz bazındaki dalgalanmalardan doğan fiyat artışlarını karşılayamayan müteahhit yüzünden çıkmaza giren inşaat faaliyetleri tamamen durdu.

İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülenen Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat alanında vinçlerin durduğu, iş makineleri ve onlarca kamyonun parka çekildiği gözlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Çukurova Havalimanı projesinin fesih aşamasında olduğunu bildirdi.

Önceki hafta TBMM KİT Komisyonu'na projeye ilişkin son durum hakkında bilgi veren Ocak, şunları kaydetti:

"2011 yılında yap-işlet-devret modeliyle bu havalimanımızı ihale ettik. İhaleye tek bir firma katıldı ve ihaleyi alan firma bizim başa baş noktamızın çok altında bir işletme süresiyle ihaleyi kazandı; 9 yıl, 9 ay, 10 günlük bir süreyle. İşi aldıktan sonra maalesef verilen garantilere rağmen yatırım maliyetini çıkaramadı. Yatırım maliyeti 357 milyon Euro'ydu. Kredi bulamadı, tıkandı.

Bunun üzerine 31 Ağustos 2015'te sözleşmesini feshettik. Sözleşme feshedildikten sonra bu defa öz kaynaklarımızla bu işi yapmak istedik ve Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yatırım programımıza dahil edildi. Yatırım maliyetinde revizyona gittik, küçülttük. Altyapı, üstyapı olarak iki ayrı ihaleye çıktık. Altyapı ihalesinin toplam tutarı 285 milyon TL'dir ve şu an itibarıyla çalışmalar yavaş yürümekte. Altyapının bitim tarihi Mart 2019 ve fiziki gerçekleşmesi şu an itibarıyla yüzde 40. Altyapıda yüzde 40'ta tıkandık. Üstyapı da 899 milyon TL'ye ihale edildi. Yer teslimi yapıldı. Mayıs ayından beri herhangi bir ivme kazanamadık. Büyük bir ihtimalle bu proje feshe gidecektir". - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:34 Kaynak: İHA

Osmaniye, Mersin, Adana, Çukurova, Ekonomi
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