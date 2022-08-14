Adana'da ruhsatsız iş yerinde polise mukavemet ve saldırıya 6 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da ruhsatsız iş yerinde polise mukavemet ve saldırıya 6 gözaltı

14.08.2022 13:15
Adana'da ruhsatsız iş yerinde polise mukavemet ve saldırıya 6 gözaltı

Çukurova ilçesinde, ruhsatsız olduğu belirlenen restoranda denetim yapan polislere zorluk çıkarıp, bir memuru da yumrukla yaraladıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova ilçesinde, ruhsatsız olduğu belirlenen restoranda denetim yapan polislere zorluk çıkarıp, bir memuru da yumrukla yaraladıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ile Suç Araştırma Büro amirliklerinden ekipler, 12 Ağustos'ta yaptıkları asayiş uygulamasında Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir restoranı denetledi.

İstenen belgelerin ibraz edilememesi ve restoranın ruhsatsız olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, işletmeye idari para cezası uygulamak istedi.

Karara tepki gösteren iş yeri sahibi ve çalışanları, ceza tutanağını yırtarak polise mukavemette bulundu. Bu sırada iş yeri sahibinin arkadaşı olduğu öne sürülen ve üzerindeki tabancayı eline almaya çalışan polis gazisi G.Y, bir memura yumruk attı.

Ekiplerin önlediği G.Y. ile 5 şüpheli gözaltına alındı, tabancaya da el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da ruhsatsız iş yerinde polise mukavemet ve saldırıya 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da ruhsatsız iş yerinde polise mukavemet ve saldırıya 6 gözaltı - Son Dakika
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