Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı'na Aysel Ateş seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı'na Aysel Ateş seçildi - Son Dakika

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı'na Aysel Ateş seçildi

6 saat önce

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına seçilen Aysel Ateş, "Tüm kadınların toplumsal yaşamdaki etkilerini artırmak başlıca görevimiz olacak" dedi.

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı'na Aysel Ateş seçildi, System.String[]

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına seçilen Aysel Ateş, "Tüm kadınların toplumsal yaşamdaki etkilerini artırmak başlıca görevimiz olacak" dedi.


Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanlığına Aysel Ateş seçildi. Genel kurulun Divan Başkanlığını ise Nesrin Güçhan yaptı.


İki listenin yarıştığı Genel Kurulda Aysel Ateş başkan seçilirken Yürütme Kurulu Üyeliklerine Ö. Özgür Onar (ÇYDD Çukurova Şubesi), Canan Kılınç (Çukurova Belediyesi), Serpil Gümürdülü Çiçek (TEMA Adana İl Temsilciliği), Nurhan Pala ( TKB Adana Şubesi), Aydan Istı (Esnaf ve Emlakçılar Odası), Gizem Çil (Jeofizik Mühendisleri Odası), Ayla Erol (Gülnihal Musiki Derneği), Aynur Özçınar (Toplumsal Rehabilitasyon Derneği) ve Leman Kaynakoğlu (Engelliler Rehabilitasyon Derneği) getirildi.


"Kadın erkek eşitliği kırmızı çizgimiz"


Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aysel Ateş, "Bu ekip ile yönergede de yazıldığı gibi kent yaşamında kadınlar için kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kadının hak ve hukukunun korunması, din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak başlıca görevimiz olacak. Bu doğrultuda Çukurova'da kurulu olan kadınlarla ilgili dernek ve vakıflar başta olmak üzere, kadın komisyonu olan dernekler, kadınlarla ilgili sorumluluk ve yükümlülükleri olan merkezi ve yerel kurum temsilcileri ile çalışılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.


Başta Çukurova olmak üzere, bütün kadınların sosyal, kültürel, özgür düşünen, hak ve özgürlüklere saygılı, üretken olması yolunda katkı sağlayacak eğitimler, araştırmalar yapacaklarını belirten Aysel Ateş, belediyenin çalışmalarına da destek olacaklarını kaydetti.


Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi genel kurul sonrası ilk ziyaretini Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e gerçekleştirdi. Başkan Soner Çetin, "hayırlı olsun" dileğinde bulunarak Aysel Ateş başkanlığındaki Kadın Meclisi'ne çalışmalarında başarılar diledi. - ADANA

Kent Konseyi, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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