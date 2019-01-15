Çukurova, kitap konuşacak
1 saat önce
Çukurova Kitap Fuarı'na 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültürel program ve imza günlerinde 500 yazar okurlarıyla buluşacak.
Çukurova
Kitap Fuarı'na 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültürel program ve imza günlerinde 500 yazar okurlarıyla buluşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:44
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