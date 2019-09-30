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Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı'na doğru

18 dakika önce

TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını yarın açılacak.

Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı'na doğru, System.String[]

TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını yarın açılacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 10 bin metrekarelik kapalı alanda açılacak fuarda İngiltere, Fransa, Sırbistan, Gürcistan, Almanya, Lübnan, Ürdün, İsrail, Irak başta olmak üzere, 30 ülkeden 200 alım heyetinin yer alacağı belirtildi.

Geçen yıl 15 ülkeden alım heyetinin ağırlandığı fuarda bu yıl yüzde 100'lük bir artışla ülke sayısının 30'a çıktığı ifade edilen açıklamada, fuarla son 5 yılın ihracat rekorunun kırılmasının beklendiğini aktarıldı.

Açıklamada, önemli iş bağlantıların gerçekleşeceği fuarda, 83 katılımcı firmanın 2020 mobilya trendlerini görücüye çıkaracağı kaydedildi.

Murat Erat, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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