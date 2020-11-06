Çukurova'nın 'beyaz altını' pamuk, renklere büründü - Son Dakika

ADANA'da tekstil ürünlerinde boya kullanımını azaltmak için başlatılan proje kapsamında ekilen 'Sarı Gelin' ve 'Gelincik' isimli renkli pamuklar, kent protokolünün katıldığı etkinlikte hasat edildi. İlerleyen zamanlarda yapılacak çalışmalarla renk çeşitliliğinin artırılacağı bildirildi.

İl Tarım Orman Müdürlüğü koordinatörlüğündeki Çukurova'nın Renkli Pamuğu, Tekstilin Yeni Umudu Projesi kapsamında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil ettirilen ve Yüreğir ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Akgül tarafından yetiştirilen 3 dönüm alana ekili 'Sarı Gelin' ile 'Gelincik' isimli açık sarı ve kahverengi pamuklar kadın işçiler tarafından hasat edildi. Hasat etkinliğine Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra ilgili müdürlükler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

'HEM İLİMİZ, HEM İNSANLIK İÇİN ÖNEMLİ'Pamukları inceleyen Vali Süleyman Elban, pamuğun Çukurova için önemine değinerek, "Teknoloji geliştikçe, bilim ilerledikçe ve yapay malzemeler çoğaldıkça buna paralel doğala dönüş, çevre hassasiyeti de gittikçe arttı. Bugün, bu geliştirilen 'Sarı Gelin' ve 'Gelincik' gibi doğal renkli ürünler hem bizim tekstil sanayisinde boya kullanmamızı, o boyanın çevreye verdiği zararı önleyecek hem de enerjide tasarruf sağlayacak. Ayrıca üretilen ürünlerin çevreye vereceği zarar da giderilmiş olacak. Dolayısıyla tüm insanlık da doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler giymiş olacak. Bu çalışmalar hem ilimiz hem de insanlık için çok önemlidir. Ülkemize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Öte yandan, ilerleyen zamanlarda yapılacak çalışmalarla pamuklarda renk çeşitliliğinin artırılacağı bildirildi.