Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği - Son Dakika

Adana'da çiftçilik yapan kadınlar, işlerinin zorluğunun ve yeni tip koronavirüs salgınının yol açtığı motivasyon kaybına karşı yaşam koçlarından destek alıyor.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye Temsilciliği ile Kınalı Eller Kadın Hareketi Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi arasında, köylü kadınların hayata dair motivasyonlarını artırmak, potansiyellerini, güçlü yanlarını ortaya çıkarmak ve ülkenin üretken kadınlarının gelişimleriyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü yaşam koçluğu desteği verilmesini öngören bir protokol imzalandı.

ICF Türkiye, bu kapsamda 12 profesyonel yaşam koçu seçerek, kooperatif üyesi 12 köylü kadınla eşleştirdi. Yaşam koçları iki haftada bir, bir saat telefon veya internet üzerinden kadınlarla buluşup motivasyon seansları yapmaya başladı.

Kooperatif üyesi çiftçi kadınlara sağlanan bu destek 3 ay sürecek. Bu dönemde kadınlara iş tatmini, bağlılıkları ve performansları ile iletişim kurma becerileri, stresle mücadele gibi konularda destek sağlanacak.

Kooperatif Başkanı Hüsniye Gül, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde herhangi bir çalışma yapamadıklarını, bu durumun üyelerinde motivasyon kayıplarına neden olduğunu söyledi. Gül, şöyle konuştu:

"Çünkü çalışamaz duruma gelmiştik. Tüm üyelerimizde inanılmaz bir motivasyon eksikliği vardı. Gelecekten ümidimizi yavaş yavaş kaybetmeye başladık. 'Bundan sonra nasıl yol alacağız, salgın bu şekilde devam ederse hiçbir iş yapamayacağız.' düşünceleri oluştu. Gerçekten çok zor koşullarda var olmuş bir kooperatifiz. Kadınların geleceğe daha umutlu bakabileceğini, kaybettikleri bu güveni tekrar kazanabileceklerini hissettik. Bu çalışmanın üyelerimize tekrar motivasyonu kazandıracağını düşünüyoruz."

Kovid-19 sürecinde azalan motivasyonu yaşam koçları yükseltiyor

Koçluk desteği alan 28 yaşındaki Sedef Dalmış da ailesiyle birlikte çiftçilik yaptığını belirtti.

Mühendis olmayı çok istediğini ancak şartlar elvermediği için bunu gerçekleştiremediğini ifade eden Dalmış, "Kendim için geleceğim için iyi şeyler yapmak istiyorum. Şunu da düşündüm, herkes okuyarak bir yere varamayabilir. Eksiğim neyse onu tamamlamaya çalışıyorum. Bu süreçte koçlarımızla birlikte kendimizi tanımlama ve tamamlama aşamasındayız. Onlar bize güzel destekler veriyorlar, yol arkadaşı oluyorlar." dedi.

Motivasyon desteği alan 65 yaşındaki Şerife Avcu da kadınlara örnek olmak için kooperatifte faaliyette bulunduğunu dile getirdi.

Kadınların toplumda yaşadıkları zorluklara karşılık birbirleriyle dayanışma içinde olmaları gerektiğini ifade eden Avcu, bu amaçla koçluk desteğinden faydalandığını söyledi.

Avcu, "Ben de kendimi tanımak istiyorum. Şimdiye kadar çocuklarım için torunlarım için mücadele ettim. Hala da yapıyoruz. Bugünden sonra bir de kendim için kendimi tanıyayım diye geldim. Ayaklarımın üstünde daha sağlam daha güçlü olmak için." diye konuştu.

"Kooperatifle birlikte bir değişim süreci başlattı bu kadınlar"

ICF Türkiye Çukurova Bölge Temsilcisi Deniz Balıkçı da koçluk kavramının, kişinin gelecekteki hedeflerine ilerlerken kendi gücünü, potansiyelini keşfetmesi ve kendini çok daha yakından tanıyabilmesi için bir başka kişinin yardımıyla onda yeni düşünceler doğmasını, yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir ortaklık süreci olduğunu belirtti.

ICF Türkiye'nin toplumun bütününe fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini, projelerini ülke geneline yaymak için bölge temsilcilikleri oluşturduğunu anlatan Balıkçı, Adanalı bir kadın olarak kooperatifin yaptığı çalışmaları izlediğini, bölge temsilcisi olarak da 'bu kuruma nasıl destek oluruz' düşüncesinin ardından projenin ortaya çıktığını ifade etti.

Kooperatif üyesi kadınların motivasyonlarını kaybettikleri bir dönemde bu çalışmanın güzel bir tesadüf eseri ortaya çıktığını söyleyen Balıkçı, şunları kaydetti:

"Kooperatifle birlikte bir değişim süreci başlattı bu kadınlar. Biz de üreten kadınların yanlarında olarak, o değişim sürecinde kadınların kendilerini de keşfederek çalışmalarına nasıl destek sağlayabileceklerini göstereceğiz. Kadınlar güçlü özelliklerini, potansiyellerini, değerlerini keşfedecekler. Gerçekten bu hayatta ne istiyorlar, ne istemiyorlar bunu belirleyecekler. Kendilerine bakıp o güveni, o inancı yeniden sağlayacaklar. Kooperatifteki kadınların her biri hayatında bu zamana kadar bir sürü şeyi öncelik edinmiş ama hiçbiri 'dur bir de ben vardım' burada dememiş. O yüzden bu projede 'ben de buradayım' diyerek kendilerini keşfedecek ve geleceğe dair daha inançla kendilerine sahip çıkarak ilerleyecekleri bir süreç başlayacak."