Üye Girişi
Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği - Son Dakika

Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği

02.07.2021 11:01
Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği, System.String[]

Adana'da çiftçilik yapan kadınlar, işlerinin zorluğunun ve yeni tip koronavirüs salgınının yol açtığı motivasyon kaybına karşı yaşam koçlarından destek alıyor.

Adana'da çiftçilik yapan kadınlar, işlerinin zorluğunun ve yeni tip koronavirüs salgınının yol açtığı motivasyon kaybına karşı yaşam koçlarından destek alıyor.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye Temsilciliği ile Kınalı Eller Kadın Hareketi Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi arasında, köylü kadınların hayata dair motivasyonlarını artırmak, potansiyellerini, güçlü yanlarını ortaya çıkarmak ve ülkenin üretken kadınlarının gelişimleriyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü yaşam koçluğu desteği verilmesini öngören bir protokol imzalandı.

ICF Türkiye, bu kapsamda 12 profesyonel yaşam koçu seçerek, kooperatif üyesi 12 köylü kadınla eşleştirdi. Yaşam koçları iki haftada bir, bir saat telefon veya internet üzerinden kadınlarla buluşup motivasyon seansları yapmaya başladı.

Kooperatif üyesi çiftçi kadınlara sağlanan bu destek 3 ay sürecek. Bu dönemde kadınlara iş tatmini, bağlılıkları ve performansları ile iletişim kurma becerileri, stresle mücadele gibi konularda destek sağlanacak.

Kooperatif Başkanı Hüsniye Gül, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde herhangi bir çalışma yapamadıklarını, bu durumun üyelerinde motivasyon kayıplarına neden olduğunu söyledi. Gül, şöyle konuştu:

"Çünkü çalışamaz duruma gelmiştik. Tüm üyelerimizde inanılmaz bir motivasyon eksikliği vardı. Gelecekten ümidimizi yavaş yavaş kaybetmeye başladık. 'Bundan sonra nasıl yol alacağız, salgın bu şekilde devam ederse hiçbir iş yapamayacağız.' düşünceleri oluştu. Gerçekten çok zor koşullarda var olmuş bir kooperatifiz. Kadınların geleceğe daha umutlu bakabileceğini, kaybettikleri bu güveni tekrar kazanabileceklerini hissettik. Bu çalışmanın üyelerimize tekrar motivasyonu kazandıracağını düşünüyoruz."

Kovid-19 sürecinde azalan motivasyonu yaşam koçları yükseltiyor

Koçluk desteği alan 28 yaşındaki Sedef Dalmış da ailesiyle birlikte çiftçilik yaptığını belirtti.

Mühendis olmayı çok istediğini ancak şartlar elvermediği için bunu gerçekleştiremediğini ifade eden Dalmış, "Kendim için geleceğim için iyi şeyler yapmak istiyorum. Şunu da düşündüm, herkes okuyarak bir yere varamayabilir. Eksiğim neyse onu tamamlamaya çalışıyorum. Bu süreçte koçlarımızla birlikte kendimizi tanımlama ve tamamlama aşamasındayız. Onlar bize güzel destekler veriyorlar, yol arkadaşı oluyorlar." dedi.

Motivasyon desteği alan 65 yaşındaki Şerife Avcu da kadınlara örnek olmak için kooperatifte faaliyette bulunduğunu dile getirdi.

Kadınların toplumda yaşadıkları zorluklara karşılık birbirleriyle dayanışma içinde olmaları gerektiğini ifade eden Avcu, bu amaçla koçluk desteğinden faydalandığını söyledi.

Avcu, "Ben de kendimi tanımak istiyorum. Şimdiye kadar çocuklarım için torunlarım için mücadele ettim. Hala da yapıyoruz. Bugünden sonra bir de kendim için kendimi tanıyayım diye geldim. Ayaklarımın üstünde daha sağlam daha güçlü olmak için." diye konuştu.

"Kooperatifle birlikte bir değişim süreci başlattı bu kadınlar"

ICF Türkiye Çukurova Bölge Temsilcisi Deniz Balıkçı da koçluk kavramının, kişinin gelecekteki hedeflerine ilerlerken kendi gücünü, potansiyelini keşfetmesi ve kendini çok daha yakından tanıyabilmesi için bir başka kişinin yardımıyla onda yeni düşünceler doğmasını, yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir ortaklık süreci olduğunu belirtti.

ICF Türkiye'nin toplumun bütününe fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini, projelerini ülke geneline yaymak için bölge temsilcilikleri oluşturduğunu anlatan Balıkçı, Adanalı bir kadın olarak kooperatifin yaptığı çalışmaları izlediğini, bölge temsilcisi olarak da 'bu kuruma nasıl destek oluruz' düşüncesinin ardından projenin ortaya çıktığını ifade etti.

Kooperatif üyesi kadınların motivasyonlarını kaybettikleri bir dönemde bu çalışmanın güzel bir tesadüf eseri ortaya çıktığını söyleyen Balıkçı, şunları kaydetti:

"Kooperatifle birlikte bir değişim süreci başlattı bu kadınlar. Biz de üreten kadınların yanlarında olarak, o değişim sürecinde kadınların kendilerini de keşfederek çalışmalarına nasıl destek sağlayabileceklerini göstereceğiz. Kadınlar güçlü özelliklerini, potansiyellerini, değerlerini keşfedecekler. Gerçekten bu hayatta ne istiyorlar, ne istemiyorlar bunu belirleyecekler. Kendilerine bakıp o güveni, o inancı yeniden sağlayacaklar. Kooperatifteki kadınların her biri hayatında bu zamana kadar bir sürü şeyi öncelik edinmiş ama hiçbiri 'dur bir de ben vardım' burada dememiş. O yüzden bu projede 'ben de buradayım' diyerek kendilerini keşfedecek ve geleceğe dair daha inançla kendilerine sahip çıkarak ilerleyecekleri bir süreç başlayacak."

Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği
Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği
Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği
Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği
Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği

Çukurova, Türkiye, Çiftçi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 11:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı 11:25 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı 11:02 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı 09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? 09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?

Son Dakika Haberleri
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
10:50 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
10:46 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
09:11
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 12:16:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova'nın çiftçi kadınlarına yaşam koçlarından motivasyon desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement