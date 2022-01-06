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Çukurova'nın Efes'i Kastabala'nın tiyatro alanında kabartma masklar bulundu - Son Dakika

Çukurova'nın Efes'i Kastabala'nın tiyatro alanında kabartma masklar bulundu

06.01.2022 11:23

Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen ve tarihi, milattan önce 500'lü yıllara dayanan Kastabala Antik Kenti'nde, tiyatronun mimari bloklarında o dönem oynanan komedi ve dram oyunlarını betimleyen kabartma masklar ortaya çıkarıldı.

Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen ve tarihi, milattan önce 500'lü yıllara dayanan Kastabala Antik Kenti'nde, tiyatronun mimari bloklarında o dönem oynanan komedi ve dram oyunlarını betimleyen kabartma masklar ortaya çıkarıldı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, sütunlu caddesi, tiyatrosu, hamam yapısı, kiliseleri ve tarihi kalesi ile günümüze kadar ayakta kalabilen Kastabala'da, 2021 yılı kazı çalışmaları sona erdi.

Geçen yıl yapılan kazılarda antik kentin tiyatro kısmı büyük ölçüde açığa çıkarılırken, burada bulunan 10 kabartma mask heyecan yarattı.

Bulunan maskların o dönem sahnelenen tiyatro oyunlarını betimlediği, drama için asık yüzlü, komedi için ise güler yüzlü masklar yapıldığı tespit edildi.

Kazı Başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir, AA muhabirine, Kastabala Antik Kenti'nin Ovalık Kilikya'nın en önemli ve tek kutsal kenti olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile OKÜ iş birliğiyle yürütülen kazı çalışmalarına Türk Tarih Kurumunun destek verdiğini dile getiren Demir, "2020 yılında kazı çalışmalarına kentin en önemli yapısı olan tiyatro alanından başladık. 2 yıl gibi kısa bir sürede tiyatronun büyük bir bölümünü açığa çıkarmış bulunuyoruz. Tiyatro alanında orkestra, sahne binası, tiyatroya girişi sağlayan paradoslar (orkestranın her iki yanında karşılıklı bulunan giriş yolları) büyük ölçüde açığa çıkarıldı. Tiyatroya ait bir çok mimari parça, restorasyon ve konservasyon amaçlı olarak taş tasnif alanına taşındı. Bulduğumuz önemli kalıntılardan biri de halk meclisi tarafından Roma İmparatoru Hadrian'a adanmış yazıtlı heykel kaidesidir." diye konuştu.

Tiyatroda bulunan 10 kabartma maskın ekipte heyecan ve mutluluk yarattığını vurgulayan Demir, "Bu masklar, tiyatroda sergilenen drama ve komedi oyunlarını temsil etmektedir. Bu tiyatrolarda genellikle drama ve komedi oyunları sergilenmekteydi. Komedi oyunları için betimlenen masklarda komik ifadeler, drama oyunları için ise korku halinde ve korkutucu yüz ifadeleri betimlenmektedir. Betimlenen masklar arasında Pan Keçisi dikkat çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Dr. Demir, taş balta ve mızrak uçları da bulduklarını ifade ederek, "Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait bir tiyatroyu kazıyoruz ama tiyatronun üst kısmından gelmiş olan dolgu toprağında Neolitik Dönem'e tarihlenen nitelikli buluntu sayısının artması, Kastabala'nın, tarih öncesi dönemlerden itibaren önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. İlerleyen yıllarda bu alanlarda da kazı çalışmalarımızı yürüteceğiz." diye konuştu.

Çukurova'nın Efes'i Kastabala'nın tiyatro alanında kabartma masklar bulundu
Çukurova'nın Efes'i Kastabala'nın tiyatro alanında kabartma masklar bulundu
Çukurova'nın Efes'i Kastabala'nın tiyatro alanında kabartma masklar bulundu

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Çukurova, Tiyatro, Hamam, Efes, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova'nın Efes'i Kastabala'nın tiyatro alanında kabartma masklar bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova'nın Efes'i Kastabala'nın tiyatro alanında kabartma masklar bulundu - Son Dakika
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