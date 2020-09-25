Çukurova'nın sultanları lige hazır

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı hazırlık maçında Merinos Voleybol'u 3-0 yenerken 11 Ekim'de başlayacak lig öncesi hazır bir görüntü verdi.

Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi SK, ilk hazırlık maçını Merinos Voleybol Kadın Voleybol takımı ile yaptı. ASKİ Atatürk Spor Salonu'ndaki maçı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de izledi.

İlk sette tutuk bir görüntü sergileyen Çukurova'nın Sultanları oyunun ilk bölümünde rakibi karşısında zorlandı. Bir ara 20-13 yenik duruma düşen Çukurova Belediyesi SK takımı bulduğu 12-0'lık seri ile ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

Çukurova Belediyesi SK, 2'nci sete de kaldığı yerden devam etti ve baştan sona önde götürdüğü seti 20-14 alarak durumu 2-0'a getirdi. Çukurova'nın sultanları son sette de üstün oyununu rakibine kabul ettirerek, 20-15'lik skorla maçı 3-0 kazandı.

Dostluk havası içinde geçen maçın ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin her iki takım oyuncularını da mücadelelerinden dolayı kutladı. - ADANA