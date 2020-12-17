Çukurova'nın Sultanları seriye bağladı
17.12.2020 13:52
Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Numune Gençlik takımını set vermeden geçen Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı erteleme maçında deplasmanda Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Gençlik takımını da 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Numune Gençlik takımını set vermeden geçen Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı erteleme maçında deplasmanda Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Gençlik takımını da 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Kayseri'de oynan maçın ilk setinde rakibine bariz bir üstünlük kuran Çukurova'nın Sultanları, bu seti 25-19 alarak setlerde 1-0 öne geçti.
Çukurova Belediyesi SK, üstünlüğünü ikinci sette de sürdürdü. İkinci seti 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getiren Çukurova Belediyesi SK çıktığı üçüncü seti de aynı skorla alarak maçı set vermeden kazandı.
Çukurova Belediyesi SK, Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde yine bir erteleme maçında 23 Aralık Çarşamba günü Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor'la karşılaşacak. - ADANA
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