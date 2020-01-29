'Çukurova Pamuğu' coğrafi işaret alarak tescillendi - Son Dakika
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'Çukurova Pamuğu' coğrafi işaret alarak tescillendi

6 saat önce

ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Kebabı'nın ardından Çukurova Pamuğu'nun da coğrafi işaret aldığını açıkladı.

'Çukurova Pamuğu' coğrafi işaret alarak tescillendi, System.String[]

ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Kebabı'nın ardından Çukurova Pamuğu'nun da coğrafi işaret aldığını açıkladı. Bilgiç, "Mersin- Adana- Osmaniye il sınırlarını kapsayan alanlar, 'Çukurova Pamuğu' için coğrafi sınır olarak belirlenmiştir" dedi.

Adana Ticaret Borsası'nın 22'nci olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Şahin Bilgiç, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun 'Çukurova Pamuğu' coğrafi işareti alıp, kente tescilli ikinci ürün olarak kazandırıldığını kaydetti. Bilgiç, bölgenin ve ülkenin potansiyelini ortaya çıkaracak ve bunu katma değere dönüştürecek, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan coğrafi işaretler ile ilgili yapılacak her somut faaliyetten çok mutlu olduklarını ifade etti.

Coğrafi işaretler kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 916 başvurudan 470'inin tescillendiğine dikkat çeken Başkan Bilgiç, "Yapılan başvuruların 446 tanesinde ise başvuru süreci devam etmektedir. Adana'da ise toplam 21 adet başvuru yapılmış olup, bu başvurulardan 2 tanesi olan Adana Kebabı ve Çukurova Pamuğu tescillenmiş olup, diğer başvurularda ise süreç devam etmektedir. 9 Ocak tarihinde tescillenen 'Çukurova Pamuğu' coğrafi işareti ile borsamız adını bir kez daha altın harfler ile tarihe yazmıştır. Mersin-Adana-Osmaniye il sınırlarını kapsayan alanlar, 'Çukurova Pamuğu' için coğrafi sınır olarak belirlenmiştir" dedi.

ÇUKUROVA PAMUĞUNUN ÖZELLİKLERİ

Çukurova pamuğunun özelliklerinden bahseden Bilgiç, "Bu pamuğun en önemli özellikleri veriminin yüksek ve erkenci olmasıdır. Coğrafi konumu nedeni ile 'Çukurova Pamuğu'nun ilk hasat edilen pamuk olması da ürünün en ayırt edici özelliklerindendir. Çukurova Pamuğu renk derecesine göre 31-52 renk aralığında değişim göstermektedir" diye konuştu.


Çukurova, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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