"Çukurova pamuğu"na coğrafi işaret belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çukurova pamuğu'na coğrafi işaret belgesi verildi - Son Dakika

"Çukurova pamuğu"na coğrafi işaret belgesi verildi

7 saat önce

Adana, Mersin, Osmaniye il sınırlarında yetişen pamuk, Türk Patent ve Marka Kurumunca "Çukurova pamuğu" coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Adana, Mersin, Osmaniye il sınırlarında yetişen pamuk, Türk Patent ve Marka Kurumunca "Çukurova pamuğu" coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Adana Ticaret Borsasından (ATB) yapılan yazılı açıklamada, Borsa Başkanı Şahin Bilgiç'in, 22. Olağan Meclis Toplantısındaki konuşmasında, Çukurova'da yetişen pamuğa coğrafi işaret alınmasıyla ilgili yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdiği aktarıldı.

Bölgenin ve ülkenin potansiyelini ortaya çıkaracak ve bunu katma değere dönüştürecek, ülke ekonomisine katkı sağlayacak coğrafi işaretlere önem verdiklerini ifade eden Bilgiç, bu konuda her etkinliği stratejik bir faaliyet olarak gördüklerini belirtti.

Adana'da daha önce yapılan çalışmalarda "Adana kebabı"nın tescil ettirildiğini hatırlatan Bilgiç, "Çukurova pamuğu"nu da ikinci tescilli ürün olarak kente kazandırdıklarını bildirdi.

Adana, Mersin, Osmaniye il sınırlarını kapsayan alanda yetişen pamuğun Türk Patent ve Marka Kurumunca "Çukurova pamuğu" coğrafi işaret olarak tescil edildiğini anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Borsamızın pamuğa, 'Çukurova pamuğu' olarak coğrafi işareti almasıyla ilimiz 'Adana kebabı' sonrası ikinci tescilli ürünü kazandı. 'Çukurova pamuğu' coğrafi işaretiyle borsamız adını bir kez daha altın harfler ile tarihe yazmıştır. Mersin, Adana, Osmaniye il sınırlarını kapsayan alanlar, 'Çukurova pamuğu' için coğrafi sınır olarak belirlenmiştir. Çukurova pamuğunun en önemli özellikleri, veriminin yüksek ve erkenci olmasıdır. Coğrafi konumu nedeniyle Çukurova pamuğunun ilk hasat edilen pamuk olması da ürünün en ayırt edici özelliklerindendir. Çukurova pamuğu renk derecesine göre 31-52 renk aralığında değişim göstermektedir."

Bilgiç, yıllarca üretici ve sanayiciye gelir kapısı oluşturan, büyük çapta istihdam yaratan pamuğa alınan tescilin kente daha fazla katma değer yaratacağını kaydetti.

Çukurova, Osmaniye, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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