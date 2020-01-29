"Çukurova Pamuğu" tescillendi - Son Dakika
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"Çukurova Pamuğu" tescillendi

6 saat önce

Adana Ticaret Borsası (ATB) tarafından yörede yetişen pamuk, "Çukurova Pamuğu" coğrafi işareti alınarak tescillendirildi.

Adana Ticaret Borsası (ATB) tarafından yörede yetişen pamuk, "Çukurova Pamuğu" coğrafi işareti alınarak tescillendirildi.


Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, bölgenin ve ülkenin potansiyelini ortaya çıkaracak ve bunu katma değere dönüştürecek, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan coğrafi işaretler ile ilgili yapılacak her somut faaliyetten çok mutlu olduklarını ifade etti. Coğrafi İşaretler konusunda her etkinliği son derece stratejik bir faaliyet olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Bilgiç, "Bölgemizde genel olarak bilinen geleneksel ve yöresel ürünlerimizin, coğrafi işaret alarak ekonomik değere dönüştürdüğünde, ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu durum aslında yöresel ürünlerin birer fabrika olduğunu bizlere göstermektedir. Coğrafi işaret kapsamında, Türkiye genelinde şu ana kadar toplam 916 adet başvuru yapılmış olup bu başvuruların 470 tanesi tescillenmiştir ve yapılan başvuruların 446 tanesinde ise başvuru süreci devam etmektedir. Adana'da ise toplam 21 adet başvuru yapılmış olup bu başvurulardan Adana Kebabı ve Çukurova Pamuğu tescillenmiş olup diğer başvurularda ise süreç devam etmektedir" dedi.


Mersin-Adana ve Osmaniye il sınırlarını kapsayan alanlarda "Çukurova Pamuğu"nun coğrafi işaretinin alınarak tescillenmesinin önemli olduğunu kaydeden Bilgiç, "Adana Ticaret Borsası, kebaptan sonra pamuğa, "Çukurova Pamuğu" coğrafi işareti alarak ilimize, tescilli ikinci ürünü kazandırmıştır. Adana maalesef bu sürece geç başladı ama umuyorum ki kısa zamanda valimizin büyük destekleri ile kısa zamanda çok iyi bir noktaya geleceğimizi net bir şekilde görebilmekteyiz. Mersin-Adana-Osmaniye il sınırlarını kapsayan alanlar, "Çukurova Pamuğu" için coğrafi sınır olarak belirlenmiştir. Çukurova Pamuğunun en önemli özellikleri veriminin yüksek ve erkenci olmasıdır. Çukurova Pamuğu renk derecesine göre 31-52 renk aralığında değişim göstermektedir" şeklinde konuştu. - ADANA

Çukurova, Mersin, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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