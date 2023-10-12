Çukurova Rock Festivali, Adana Valiliği tarafından iptal edildi

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Çukurova Rock Festivali merkez Seyhan ilçesinde yapılması planlandı. Bugün akşam başlayacak olan ve Ceza, Uzi, Selda Bağcan, Dedublüman, Gazapizm, Umut Kuzey, Güneş, Emir Can İğrek ile Manuş Baba'nın da aralarında olduğu 20 sanatçı sahte alacağı festivale Adana Valiliği tarafından izin verilmedi.

"BİR GÜN KALA FESTİVALİN YAPILAMAYACAĞI BİLDİRİLDİ"

Festivalin organizasyonunu gerçekleştiren Milyon Yapım yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında yapılan başvuruya şifahen sorun olmadığını ileten Adana Valiliği, ısrarlı aramalarımıza ve izne ilişkin bir yazı istememize rağmen herhangi bir şey tebliğ etmeyip organizasyonun başlangıç tarihinden bir gün önce festivalin yapılamayacağını bildirdi. Festival alanında 300 çalışanla birlikte, 30 tır malzeme, devasa sahne, mobil tuvalet, bariyerler, arama kapıları kurulduktan sonra gelen tebligat, maddi manevi altından kalkılamayacak bir problem haline geldi. Festivalle alakalı olmayan, festival alanından 500 metre uzakta bulunan tekel bayileriyle ilgili, trafik ile ilgili sebeplerle Çukurova Rock Festivali'ne izin verilmezken, buna rağmen çözüm arayışına girdik. Festivalin alkolsüz yapılması, 18 yaş altı katılımcıların etkinliğe alınmaması ve kamp olmaması halinde izin verileceğini şifahen söyleyen Güvenlik Şube Müdürü ve diğer yetkililerin talebi doğrultusunda bu şartları kabul ettiğimizi taahhüt eden yeni bir dilekçe ile Adana Valiliği'ne başvurduk. Her türlü şartları yerine getirmemize rağmen Valilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi" denildi.

12 BİN BİLETLİ MAĞDUR

Valiliğin kararıyla 12 bin civarındaki biletlinin katılım göstereceği Çukurova Rock Festivali'nde rezervasyon yaptırılmış oteller, yiyecek-içecek stantları, bölgedeki taşımacılar, otellerinde sahne almayı bekleyen sanatçılar ve bölge esnafı dahil herkesin mağdur olacağını kaydeden Milyon Yapım, hukuki yollara başvurduklarını da belirterek şöyle dedi: "Bir hafta önce yapılan Adana Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Çukurova Üniversitesi'ndeki konserler, 2-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Adana Gençlik Festivali dahil birçok festivalin olduğu Adana'da özellikle bu festivalin yaptırılmak istenmemesini anlamak mümkün değil. Adana Valiliği'nin iptal kararına ilişkin son dakikaya kadar iyi niyetle uzlaşma çabası içerisinde olduğumuzu, bu yüzden hukuki bir işlem başlatmadığımızı ifade ettik. Fakat gelinen noktada tüm yolların kapandığı tarafımıza şifahen bildirildiğinde hukuki olarak başvurmak için avukatlarımız gerekli girişimleri yaptı."

"CİNSEL SALDIRI, YARALAMA VE HIRSIZLIK OLABALİR"

Organizasyon şirketine Adana Valiliği tarafından gönderilen tebligatta ise şöyle dendi: "Etkinliğinin yapılacağı alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında organizasyon tarafından zafiyetler oluşabileceği, alan çevresinin açık olması ve etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında da yaşı küçük şahıslarında bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarının yaşanabileceği, ayrıca etkinlik alanının bulunduğu Kasım Gülek Bulvarında trafiğin yoğun olması nedeniyle etkinlik alanı ve çevresinde yeteri kadar park alanının bulunmaması sebebiyet etkinliği düzenlenmesinin emniyet ve asayiş yönünden uygun olmayacağı değerlendirildiği göz önünde bulundurarak. Bahse konu etkinliğin düzenlenmesi Valilik Makamının oluru uygun görülmemiştir."