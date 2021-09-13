Çukurova Rock Festivali'nde 20 sanatçı sahne alacak - Son Dakika

Adana'da 20 sanatçının sahne alacağı Çukurova Rock Festivali 14-17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Çukurova Rock Festivali'nde 4 gün boyunca ünlü sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde, Mazhar Fuat Özkan, Athena, Duman, Selda Bağcan, Manga, Cem Adrian, Moğollar'ın da aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kademeli normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlerin uygulanacağı açık hava festivalinde, HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.